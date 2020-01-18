IATA отозвала код обозначения у авиакомпании Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код обозначения у авиакомпании Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сожалеем информировать вас о том, что ваша компания не соответствует квалификационным требованиям, установленным IATA согласно резолюции 762, чтобы продолжить обладать кодом обозначения», - говорится в письме IATA, опубликованном на сайте авиакомпании.

Также в письме уточняется, что код может быть доступен для авиакомпании после необходимых проверок в течение 60 дней.

Код авиакомпании IATA- двух или трехсимвольный индивидуальный идентификатор, присвоенный авиакомпании Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Коды авиакомпаний используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок.

Список кодов публикуется IATA дважды в год и доступен на официальном сайте ассоциации.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

Вице-премьер РК озвучил главную версию падения самолета Bek Air.

В связи с происшествием приостановлена деятельность и сертификат летной годности 9 воздушных судов Fokker-100 авиакомпании «BekAir».

Решение по дальнейшей судьбе казахстанской авиакомпании Bek Air должны огласить 20 января.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.