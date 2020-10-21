И власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных выборов – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных выборов. Такое мнение высказал известный политолог Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предстоящие выборы - это очень серьезное и ответственное событие, которое предполагает не просто принципиальный, но и очень ответственный, скрупулезный подход ко всему. Выборы не допускают дилетантизма, поверхностности, невыносимой легкости бытия. Это время, когда нужно не просто говорить, но и уметь реально действовать, выпрыгивать выше собственной головы. И эта мысль должна быть главной и генеральной линией. Казахстан сегодня вступает в непростой период своей истории, когда предстоят очень серьезные политические и экономические реформы, которые будут непростыми для всех. Поэтому очень важно обеспечить честные, прозрачные, легитимные выборы, сформировать ответственный парламент, который будет отражать разный спектр общественных настроений, будет демонстрировать готовность страны к обновлению и новациям. Реформы в Казахстане будут идти, они будут продолжаться, но только так и таким образом, чтобы учитывать мировые реалии, возможности и потенции общества. Сегодня важно избрать Мажилис, который будет способствовать принятию больших пакетов модернизационных законов, которые должны будут изменить очень многое в стране, заложить основы несырьевой экономики, опирающейся на энергию граждан, их деловую и политическую активность. Именно это, на мой взгляд, подразумевал Глава государства», – сказал А.Сарым.

По его словам, в казахстанском обществе есть очень много поверхностных суждений и ожиданий, достаточно оторванных от наличной действительности.

«Многие считают, что политика - это что-то вроде «вышел-сказал» или того хуже «запостил-отлайкали-отметили». На самом деле, политика, выборы, это создание серьезных политических организаций, которые годами нарабатывают свой функционал, набирают сторонников, собирают и аккумулируют значительные финансовые, организационные мощности. Банальный пример: многие люди даже не знают, что для регистрации партийных списков нужно платить взнос более 600 тысяч тенге на одного кандидата, соответственно за 10 кандидатов свыше 6 миллионов тенге, а за 100 - менее 70 миллионов тенге», – отметил А.Сарым.

В заключение политолог подчеркнул особенность нынешней избирательной кампании: впервые за многие годы они проходят в установленные законом сроки.

«Никто сегодня не сможет сказать, что их обманули, не уведомили, не оповестили. Все серьезные игроки, все силы, которые имеют серьезные намерения и возможности имели и имеют возможность в них участвовать. Полагаю, что есть еще одна уникальность: цена этих выборов очень высока, даже можно сказать – запредельна, поскольку предстоит выбрать Мажилис, которому предстоят не просто жаркие дебаты, но и принятие судьбоносных пакетов реформистских документов. Поэтому уверен, и власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных, открытых, прозрачных выборов», – сказал Айдос Сарым.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.