Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

И власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных выборов – Айдос Сарым

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Октября 2020, 12:36
И власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных выборов – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных выборов. Такое мнение высказал известный политолог Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предстоящие выборы - это очень серьезное и ответственное событие, которое предполагает не просто принципиальный, но и очень ответственный, скрупулезный подход ко всему. Выборы не допускают дилетантизма, поверхностности, невыносимой легкости бытия. Это время, когда нужно не просто говорить, но и уметь реально действовать, выпрыгивать выше собственной головы. И эта мысль должна быть главной и генеральной линией. Казахстан сегодня вступает в непростой период своей истории, когда предстоят очень серьезные политические и экономические реформы, которые будут непростыми для всех. Поэтому очень важно обеспечить честные, прозрачные, легитимные выборы, сформировать ответственный парламент, который будет отражать разный спектр общественных настроений, будет демонстрировать готовность страны к обновлению и новациям. Реформы в Казахстане будут идти, они будут продолжаться, но только так и таким образом, чтобы учитывать мировые реалии, возможности и потенции общества. Сегодня важно избрать Мажилис, который будет способствовать принятию больших пакетов модернизационных законов, которые должны будут изменить очень многое в стране, заложить основы несырьевой экономики, опирающейся на энергию граждан, их деловую и политическую активность. Именно это, на мой взгляд, подразумевал Глава государства», – сказал А.Сарым.

По его словам, в казахстанском обществе есть очень много поверхностных суждений и ожиданий, достаточно оторванных от наличной действительности.

«Многие считают, что политика - это что-то вроде «вышел-сказал» или того хуже «запостил-отлайкали-отметили». На самом деле, политика, выборы, это создание серьезных политических организаций, которые годами нарабатывают свой функционал, набирают сторонников, собирают и аккумулируют значительные финансовые, организационные мощности. Банальный пример: многие люди даже не знают, что для регистрации партийных списков нужно платить взнос более 600 тысяч тенге на одного кандидата, соответственно за 10 кандидатов свыше 6 миллионов тенге, а за 100 - менее 70 миллионов тенге», – отметил А.Сарым.

В заключение политолог подчеркнул особенность нынешней избирательной кампании: впервые за многие годы они проходят в установленные законом сроки.

«Никто сегодня не сможет сказать, что их обманули, не уведомили, не оповестили. Все серьезные игроки, все силы, которые имеют серьезные намерения и возможности имели и имеют возможность в них участвовать. Полагаю, что есть еще одна уникальность: цена этих выборов очень высока, даже можно сказать – запредельна, поскольку предстоит выбрать Мажилис, которому предстоят не просто жаркие дебаты, но и принятие судьбоносных пакетов реформистских документов. Поэтому уверен, и власть, и общество, и партии будут заинтересованы в проведении честных, открытых, прозрачных выборов», – сказал Айдос Сарым.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.


Мажилис   Выборы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом