И радость, и сожаление: Софья Берульцева прокомментировала своё выступление на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 августа, казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. 20-летняя спортсменка стала лучшей в групповом раунде и досрочно вышла в полуфинал. Однако в полуфинальном поединке Софья уступила египтянке Ферьял Абделазиз со счетом 5:4 и записала в свой актив «бронзу» турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

В интервью Olympic.kz спортсменка прокомментировала своё выступление и поделилась эмоциями.

«Конечно, я выложилась на полную. Немного не хватило до финала, поэтому расстроилась. Но я сделала всё, что могла. Видимо мне была предначертана «бронза», - отметила спортсменка. - В этом весе вышла только я, в «плюсовом» весе все девочки проиграли. У троих остальных вес был ниже. Ранее ни с кем из них не встречалась. Я придерживалась одной тактики, но пропустив несколько ударов, немного потерялась. Но, думаю бой вышел хорошим, всё было честно. Результат таков».

Софья Берульцева получила путевку на Олимпийские игры в последний момент. Она не проходила как в рейтинге, так и по результатам лицензионных соревнований. Однако, как спортсменка, набравшая наибольшее количество очков среди женщин в олимпийском цикле в азиатском регионе, она выиграла карту D3 Международной федерации каратэ и получила возможность участвовать в Олимпийских играх в Токио.

«Я получила лицензию в последний момент. Я думаю, что это хорошо. Потому что многие получали лицензии по рейтингам и пропускали некоторые соревнования. А мы до последнего участвовали в турнирах, не пропускали сборы, чтобы получить путевку на Олимпиаду. И после завоевания продолжили усердную тренировку и получилось так, что постоянно держали себя в форме», - рассказала Софья Берульцева.

Медаль Софьи - второй приз команды Казахстана по каратэ на Олимпийских играх в Токио. Она вошла в историю спорта страны как первая казахстанская спортсменка, завоевавшая медаль в этом видео спорта. Софья заявила, что не остановится на достигнутом.

«Когда я получила свою медаль, на глаза навернулись слёзы. Меня переполняли эмоции: и радость за награду и сожаление, что можно было пройти в финал. Спасибо всем, кто болел за меня. Сейчас неизвестно, будет ли каратэ в следующей олимпийской программе. Если всё же будет, сделаю всё возможное для участия. Нельзя останавливаться. Впереди чемпионат Азии и чемпионат мира. Немного отдохну, подлечу травмы и снова в дело», - сообщила спортсменка.

31 декабря 2020 года ушел из жизни главный тренер команды Казахстана по каратэ Жасталап Санауов. Свою сегодняшнюю награду Софья посвятила наставнику.

«Уход нашего главного тренера Жасталап агая из жизни сильно ударил по всем нам.

Он очень многое вложил в нас и всегда помогал и нам и федерации. Хотел увидеть нас на этой Олимпиаде… Эту медаль я посвящаю ему», - сказала Софья Берульцева.