I открытый конкурс грантов на обучение в школе «Мирас» г. Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 сентября 2021 г. состоялось вручение сертификатов победителям конкурса грантов на обучение в Международной школе «Мирас» г.Алматы. Гранты учреждены Фондом образования Нурсултана Назарбаева и Благотворительным фондом «Халык» в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Блестящие результаты выпускников Дипломной программы школ «Мирас» 2021 года Айнары Казымовой, Аделины Шин и Алишера Мирманова, набравших максимальные результаты, и получивших гранты в лучших университетах мира, вдохновили старшеклассников города Алматы и регионов Казахстана принять участие в I открытом конкурсе грантов, объявленном школой «Мирас» города Алматы. Конкурс проходил с апреля по август 2021 года.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 студентов 9-11 классов. Победителями стали 12 учеников из городов Алматы, Атырау, Караганды, Аксай (ЗКО), Каскелена (Алматинская область).

Победителями грантов БФ «Халык» стали: Амангалиева Айгерим (г.Алматы) - 100%-ный грант и Самат Ясир (г.Алматы) - 50%-ный грант на обучение в 10 классе с английским языком обучения.

Победителями грантов ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» стали: Балгабек Диана (г.Алматы), Бахтияров Дамир (г.Алматы), Еркин Алишер (г.Алматы), Жанабаева Алиса (г.Аксай), Кадирова Асемай (г.Каскелен), Канафина Дана (г.Алматы), Короленя Полина (г.Караганда), Куринова Ева (г.Алматы), Талгат Томирис (г.Атырау), Штефан Давид (г.Алматы).

Четверо ребят сейчас обучаются в 11 классе Дипломной программы, четверо – в 10 классе Международного Бакалавриата, ещё трое – студенты 10 класса с русским языком обучения и одна – студентка 9 класса с русским языком обучения.

Жазира Карамурзаева, мама Амангалиевой Айгерим, получившей 100-ный грант на обучение:Большая благодарность Международной школе «Мирас», которая дала возможность для всех детей нашей страны показать свои знания, проверить их, и конечно, получить такие хорошие высокие результаты – получить грант. Огромная благодарность Благотворительному Фонду «Халык» за то, что поддержали и предоставили уникальную возможность нашей дочке учиться в Международной школе «Мирас» бесплатно. Очень надеемся и верим, что мы оправдаем ваши и наши ожидания.

В своем обращении к победителям конкурса Директор ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» Динара Кулибаева сказала: «Спасибо каждому из участников за проявленный интерес к конкурсу! Сердечно поздравляем победителей гранта с достойным результатом! Желаем вам больших достижений в предстоящей учебе! Мы искренне верим, что благодаря полученным знаниям, вы сможете активно участвовать в развитии и процветании нашей страны!».