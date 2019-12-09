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И.о. замначальника управления образования Шымкента осудили за коррупцию

9 Декабря 2019 15:21
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И.о. замначальника управления образования Шымкента осудили за коррупцию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Шымкенту ранее окончено следствие в отношении и.о. заместителя начальника управления образования Шымкента Базаровой Ж.Д., подозреваемой в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Она подозревалась в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 400 тыс. тенге от заведующей учебной частью средней школы за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы. 6 декабря т.г. приговором Енбекшинского районного суда г.Шымкент Базарова Ж.Д. признана виновной в совершении мошенничества и ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в ведомстве.

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Ключевые слова: Шымкент,
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