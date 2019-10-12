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вчера 23:36
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вчера 23:18
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вчера 17:34
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И.о. руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений подозревается в служебном подлоге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении исполнявшего обязанности руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений по подозрению в совершении служебного подлога. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подозревается в выдаче 22 физическим и юридическим лицам земельных участков на общую сумму 62 млн тенге без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по их продаже или права аренды, путем выдачи фиктивных выписок из протокола земельной комиссии, которая фактически не созывалась.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
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