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И. о. руководителя департамента Антикоррупционной службы в Кызылорде подозревается в получении взятки
22 Марта 2020 16:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации политики по обеспечению чистоты собственных рядов 20 марта департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности руководителя 3 (оперативного) департамента. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в настоящее время задержан и водворен в ИВС города Кызылорды.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя агентства. Иная информация в соответствии с УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в Агентства по противодействию коррупции.
Ключевые слова: Кызылординская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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