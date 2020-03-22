И. о. руководителя департамента Антикоррупционной службы в Кызылорде подозревается в получении взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации политики по обеспечению чистоты собственных рядов 20 марта департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности руководителя 3 (оперативного) департамента. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в настоящее время задержан и водворен в ИВС города Кызылорды.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя агентства. Иная информация в соответствии с УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в Агентства по противодействию коррупции.