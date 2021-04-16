И.о. председателя правления МЦПС «Хоргос» избран Ерлан Жайлаубай
Вместе с тем данное решение Совета директоров МЦПС «Хоргос» действует до подведения итогов конкурсного отбора в соответствии с требованиями законодательства о специальных экономических зонах.
Ерлан Жайлаубай - уроженец города города Алматы, 1984 года рождения. Имеет высшее экономическое образование. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2005 г.) и Монтерейский институт международных исследований (2008 год). Имеет степень магистра государственного управления в международном менеджменте.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в ТОО «САПА консалтинг» (Алматы). Имеет опыт работы в ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан» (2006 год), АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2015-2016 годы).
В 2009-2015 годах работал в Администрации Президента Республики Казахстан. В течение нескольких лет руководил одним из секторов в Центре внешней политики.
Также был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы (2016 год) и возглавлял управление туризма и внешних связей города Алматы (2016-2018 годы).
До настоящего назначения, начиная с августа 2018 года, Ерлан Жайлаубай являлся директором ТОО «Aqqu Development».