И.о. председателя правления МЦПС «Хоргос» избран Ерлан Жайлаубай

КОРГАС. КАЗИНФОРМ - Протокольным решением Совета директоров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» (МЦПС «Хоргос») Жайлаубай Ерлан Дуйсенбекұлы избран исполняющим обязанности председателя правления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции РК.

Вместе с тем данное решение Совета директоров МЦПС «Хоргос» действует до подведения итогов конкурсного отбора в соответствии с требованиями законодательства о специальных экономических зонах.

Ерлан Жайлаубай - уроженец города города Алматы, 1984 года рождения. Имеет высшее экономическое образование. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2005 г.) и Монтерейский институт международных исследований (2008 год). Имеет степень магистра государственного управления в международном менеджменте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в ТОО «САПА консалтинг» (Алматы). Имеет опыт работы в ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан» (2006 год), АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2015-2016 годы).

В 2009-2015 годах работал в Администрации Президента Республики Казахстан. В течение нескольких лет руководил одним из секторов в Центре внешней политики.

Также был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы (2016 год) и возглавлял управление туризма и внешних связей города Алматы (2016-2018 годы).

До настоящего назначения, начиная с августа 2018 года, Ерлан Жайлаубай являлся директором ТОО «Aqqu Development».