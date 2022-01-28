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И.о. председателя правления ФСМС назначен Айдын Ашуев

28 Января 2022 16:01
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И.о. председателя правления ФСМС назначен Айдын Ашуев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра здравоохранения РК от 27 января 2022 года исполняющим обязанности председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Ашуев Айдын Жумабекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Ашуев Айдын Жумабекович родился 26 октября 1976 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист».

Начинал свою деятельность менеджером в частной организации.

С 1999 года занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по статистике.

Имеет опыт работы в страховых организациях. Занимал ответственные должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Национальном холдинге «КазАгро», АО «КазАгроГарант», РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 2016 года по 2019 год работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ».

С 2019 год по январь 2021 года занимал должности Председателя Комитета по государственным закупкам, председателя Комитета казначейства, ответственного секретаря в Министерстве финансов Республики Казахстан.

С января 2021 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.


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#Минздрав РК   #Назначения  
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