И.о. начальника следственного отдела подозревают в коррупции в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинских полицейских подозревают во взяточничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой города Алматы в ходе совместных мероприятий с управлением собственной безопасности департамента полиции города по подозрению в коррупции изобличены исполняющий обязанности начальника следственного отдела управления полиции Медеуского района и подчиненный ему следователь», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

Они подозреваются в том, что будучи должностными лицами получили взятку в сумме 500 тыс. тенге за прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого по уголовному делу о краже, находящемуся в их производстве.

«Подозреваемые полностью признали вину в содеянном», - добавил спикер.