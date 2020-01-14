И.о. директора филиала «Енбек-Актобе» подозревается в коррупции

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью ДКУИС по Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении и.о. директора филиала «Енбек-Актобе» РГП на ПХВ «Енбек» КУИС МВД РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Он подозревается в получении денежных средств в сумме 700 тыс. тенге от представителя ИП за общее покровительство при перечислении бюджетных средств за благоустройство парка в г.Кандыагаш Мугалжарского района.

Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.





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