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вчера 22:01
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вчера 21:40
И.о. директора филиала «Енбек-Актобе» подозревается в коррупции
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью ДКУИС по Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении и.о. директора филиала «Енбек-Актобе» РГП на ПХВ «Енбек» КУИС МВД РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
Он подозревается в получении денежных средств в сумме 700 тыс. тенге от представителя ИП за общее покровительство при перечислении бюджетных средств за благоустройство парка в г.Кандыагаш Мугалжарского района.
Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
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