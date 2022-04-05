I Международный Фараби форум стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби состоялось открытие I Международного Фараби форума, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Масштабное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику великому учителю.

На церемонии ректор КазНУ им. Аль-Фараби Жансеит Туймебаев отметил, что феномен Аль-Фараби явление поистине беспрецедентное.

«Аль-Фараби - не только великий мыслитель, но и ученый планетарного уровня, способствовавший духовному росту человечества. Историческая миссия сегодняшнего форума - расширение кругозора молодежи через учение Фараби, развитие новых направлений фарабиеведения посредством интеграции исторических и современных ценностей, всестороннее, отраслевое обсуждение учения Фараби», - сказал ректор.

Затем собравшиеся посетили выставку книг казахстанских фарабиеведов в библиотеке Аль-Фараби, познакомились с экспозицией художественной выставки «Традиционные ценности тюркских народов». Специально подготовленный документальный фильм «Өркениет шыракшысы» дополнил ценные сведения о великом учителе.

Гость Форума генеральный консул Республики Узбекистан в Алматы Аброр Фатхуллаев также отметил общечеловеческую значимость бесценного богатого наследия ученого.

«Великий Аль-Фараби в свое время внес большой вклад во все сферы науки. Первым из средневековых мыслителей положил начало учению об особенностях устройства социальной жизни. Он действительно был человеком мира, сочетал в себе различные духовные ценности. Произведения Аль-Фараби оказали непосредственное влияние на мировоззрение и науку в Европе в Средние века и эпоху Возрождения. Его учение о мире, гуманизме и справедливости особенно актуально сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами», - сказал Аброр Фатхуллаев. Также поблагодарил руководство университета за организацию форума, пропагандирующего наследие великого предка.

Церемония открытия Фараби форума продолжилась международной конференцией «Аль-Фараби и духовные традиции тюркских народов», в которой принимают участие известные отечественные и зарубежные ученые - фарабиеведы, преподаватели и обучающаяся молодежь.

В рамках форума запланировано проведение нескольких научных конференций, семинаров и круглых столов.