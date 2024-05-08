И лошадей усмирить, и доброе слово сослуживцам сказать — контратник «Дада» служит в горно-егерском полку РгК «Юг»

Уникальный специалист по ремонту сёдел регионального командования «Юг» проходит военную службу по контракту в горно-егерском полку в Жуалынском районе Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, что единственный в Вооружённых Силах Казахстана горно-егерский батальон воинской части 91678 был создан в 2003 году близ казахстанско-кыргызстанской Государственной границы, в предгорьях Таласского Алатау.

Бойцы этого подразделения совмещают навыки специалистов двух родов войск - кавалерии и горных стрелков, они проходят горную подготовку и дополнительное обучение верховой езде. Наличие лошадей как вьючного транспорта обеспечивает высокую мобильность и автономность при возможных боевых действиях в горах.

- Единственного в горно-егерском полку регионального командования«Юг» ефрейтора контрактной службы Садиёра Дадаева сослуживцы суважением называют Дада, - рассказала руководитель пресс-службыТаразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК подполковник Дина Мухаринова. - Это означает «папа» в переводе с узбекского. На таджикском это слово звучит иначе – додо, но смысл обращения от этого не меняется. Так в воинской части Садиёра называют за добрый нрав, умение подобрать нужные слова, чтобы поддержать и приободрить сослуживцев.

Таджик по национальности, Садиёр никогда не был в Таджикистане. И он, и его отец и дед родились в Казахстане, в Махтаральском районе Туркестанской области. Там же родился и вырос Садиёр, один из семи детей своих родителей.

– Нас у родителей пятеро братьев и две сестры, – рассказывает о своей семье ефрейтор Дадаев. – Я и мой младший брат носим военную форму. Только он пограничник, а я служу в Сухопутных войсках – в горно-егерском полку. Мне очень нравится моя военная служба.

Фото: пресс-служба РгК «Юг»

Садиёр Дадаев не только единственный таджик в своей части, но и единственный специалист по ремонту сёдел. Такая редкая должность есть только в горно-егерском полку регионального командования «Юг». И досталась она ему не случайно. Когда Садиёр служил в других подразделениях полка – в горно-егерской, разведывательной, вьючно-транспортной ротах, он всегда приходил на помощь боевым всадникам, когда требовалось починить седло. Так и прослыл мастером с золотыми руками, что и послужило поводом назначить его на такую должность в роте обеспечения.

– А вообще дел и забот в нашей военной конюшне хватает, – признается Садиёр Дадаев. – Корм задать лошадям, осмотреть конное снаряжение после длительных переходов и полигонных выходов, бывает, нужно успокоить разволновавшегося коня.

Как оказалось, не только кони, но и солдаты срочной службы горно-егерской роты нуждаются в поддержке Дады. Опытный коневод, он всегда даст им дельный совет по уходу за лошадьми, порекомендует, как быстрее найти подход к ретивому коню.

Любовь к коням он приобрел с детства. В их родном поселке Красный Луч (ныне село Хайдара Тугушева) не было двора, где не водилась бы живность. Вот приобретенные в юном возрасте навыки обращения с лошадьми и пригодились Садиёру в военной службе.

– Ефрейтор Дадаев пользуется уважением среди военнослужащих нашей части, к нему тянутся молодые, многие идут к нему за советом, – характеризует подчинённого командир горно-егерского полка подполковник Алмас Отыншынов. – Всех восхищает его неутомимый оптимизм и глубокие познания в военном деле и в коневодстве.

А еще сослуживцев восхищает то, что Садиёр Дадаев свободно разговаривает на четырех языках: он знает не только родной таджикский язык, но еще казахский, узбекский и русский. Свои лингвистические способности он передал и своим четырем детям Самиге, Рузигул, Бобуршоху и Фарзоне.

– Это потому что мы живем в многонациональной стране, – улыбается Садиёр Дадаев. – Все языки, которые знаю я, моя жена и дети, они в обиходе у меня на родине в Махтаральском районе. И здесь, в Жуалынском районе Жамбылской области, где я служу и живу, тоже звучит разная речь. Потому, наверное, мне легко находить общий язык со всеми.

Как сообщалось, бойцы специального назначения горно-егерского полка обучаются всем навыкам работы с лошадьми, учатся умению держаться в седле при перемещении по сложной горной местности, преодолевать полосы препятствий, стрелять лежа с упора. При этом роль «упора» выполняет лошадь, и ее постепенно приучают не бояться выстрелов.

В гористой местности, труднодоступной для техники, лошади являются прекрасными перевозчиками боеприпасов, грузов, на них вывозят раненых.