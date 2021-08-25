И бизнесмен, и следователь, и предприниматель: мошенник задержан в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Многофункциональный» мошенник задержан полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции Ауэзовского района, 27-летнего гражданина Е. подозревают в обмане, как минимум, трех жителей мегаполиса. Совокупный материальный ущерб от его действий составил 36 миллионов тенге.
– Согласно версии одного из потерпевших, с гражданином Е. он знаком давно, и последний предложил вложить деньги в совместный бизнес, заверив, что выиграл несколько выгодных тендеров. После того, как ему были переданы денежные средства, он перестал выходить на связь. В ходе проведения досудебного расследования установлены еще два преступных эпизода. В одном случае, мужчина присвоил чужие деньги, представившись следователем, и, обещая свое содействие в прекращении уголовного дела, в другом – обещал помощь в покупке элитной автомашины за более низкую цену, – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.
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