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    13:00, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Хвост ягненка» цветет в ботаническом саду Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска зацвела Анредера сердцелистная, другое название - буссенгольция, или «хвост ягненка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Необычное название растение получило из-за строения соцветий. Анредера - вьющаяся лиана с длинными, гибкими, тонкими, закручивающимися побегами. Кистевидные соцветия состоят из множества мелких белых цветков с приятным сладким запахом.

    Лиана отличается быстрыми темпами роста. Руководитель ботанического сада Артур Рязапов говорит, что за восемь лет растение достигло высоты более шести метров.

    «Попала лиана к нам в 2014-м году по программе обмена семенами. Мы долгое время сотрудничаем с ботаническим садом Боннского университета. Подписали соглашение об участии в сохранении биологического разнообразия. Конвенция позволяет обмениваться семенами, чтобы сохранить определенные виды растений. Глобальная цель ботанических садов – сохранение биологического разнообразия. Допустим, если где-то растение погибло, исчезло, то всегда можно произвести реинтродукцию, то есть возврат его на место произрастания, возродить его», - поделился А.Рязапов.

    Анредера сердцелистная входит в семейство беззеловых, куда относят еще 10 разновидностей растений. Родным ареалом произрастания принято считать территории Южной Америки — земли Парагвая, Бразилии и Аргентины, встречается она и на мексиканских просторах.

    Как сообщалось ранее, в первые за историю наблюдений осенью зацвела сирень в Главном Ботаническом саду в Алматы.



    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область
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