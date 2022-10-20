«Хвост ягненка» цветет в ботаническом саду Петропавловска
Необычное название растение получило из-за строения соцветий. Анредера - вьющаяся лиана с длинными, гибкими, тонкими, закручивающимися побегами. Кистевидные соцветия состоят из множества мелких белых цветков с приятным сладким запахом.
Лиана отличается быстрыми темпами роста. Руководитель ботанического сада Артур Рязапов говорит, что за восемь лет растение достигло высоты более шести метров.
«Попала лиана к нам в 2014-м году по программе обмена семенами. Мы долгое время сотрудничаем с ботаническим садом Боннского университета. Подписали соглашение об участии в сохранении биологического разнообразия. Конвенция позволяет обмениваться семенами, чтобы сохранить определенные виды растений. Глобальная цель ботанических садов – сохранение биологического разнообразия. Допустим, если где-то растение погибло, исчезло, то всегда можно произвести реинтродукцию, то есть возврат его на место произрастания, возродить его», - поделился А.Рязапов.
Анредера сердцелистная входит в семейство беззеловых, куда относят еще 10 разновидностей растений. Родным ареалом произрастания принято считать территории Южной Америки — земли Парагвая, Бразилии и Аргентины, встречается она и на мексиканских просторах.
Как сообщалось ранее, в первые за историю наблюдений осенью зацвела сирень в Главном Ботаническом саду в Алматы.