Хватит ли угля Астане на отопительный сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны рассказали, сколько угля требуется столице в отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На отопительный сезон потребность Астаны составляет 400 тысяч тонн угля. И этот объем реализаторами угля обеспечивается. ТЭЦ не считаем, только частный сектор», - сказал заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана Багдат Байсадыков на пресс-конференции в акимате.

Также, он рассказал о том, сколько средств выделено на отопление.

«Бюджет выделяется от начала до конца года. На следующий сейчас нами формируется, план госзакупок на будущий год будет утверждаться примерно в конце года. До конца этого у нас запланировано порядка 6 млрд тенге», - сообщил представитель акимата.

По его словам, за углем в Астану приезжают люди и из ближайших поселков.

«Это Коянды, Талапкер, Ильинка, Косшы, Кажимукан. Среди них есть как перекупщики, так и сами жители», - отметил Б. Байсадыков.

«К сожалению, на сегодняшний день поставка угля от разрезов до потребителей не регулируется на законодательном уровне. Это не закреплено ни за местными исполнительными органами, ни за центральными», - добавил он.

Ранее, в акимате рассказали о степени готовности Астаны к отопителььному сезону.



Б. Байсадыков озвучил на пресс-конференции нынешние цены на уголь.



А начальник отдела управления топливно-энергетических ресурсов и коммунального хозяйства Максат Исмагулов поведал о методах борьбы акимата с перекупщиками.