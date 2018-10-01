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Хватит ли угля Астане на отопительный сезон
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны рассказали, сколько угля требуется столице в отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На отопительный сезон потребность Астаны составляет 400 тысяч тонн угля. И этот объем реализаторами угля обеспечивается. ТЭЦ не считаем, только частный сектор», - сказал заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана Багдат Байсадыков на пресс-конференции в акимате.
Также, он рассказал о том, сколько средств выделено на отопление.
«Бюджет выделяется от начала до конца года. На следующий сейчас нами формируется, план госзакупок на будущий год будет утверждаться примерно в конце года. До конца этого у нас запланировано порядка 6 млрд тенге», - сообщил представитель акимата.
По его словам, за углем в Астану приезжают люди и из ближайших поселков.
«Это Коянды, Талапкер, Ильинка, Косшы, Кажимукан. Среди них есть как перекупщики, так и сами жители», - отметил Б. Байсадыков.
«К сожалению, на сегодняшний день поставка угля от разрезов до потребителей не регулируется на законодательном уровне. Это не закреплено ни за местными исполнительными органами, ни за центральными», - добавил он.
Ранее, в акимате рассказали о степени готовности Астаны к отопителььному сезону.
Б. Байсадыков озвучил на пресс-конференции нынешние цены на уголь.
А начальник отдела управления топливно-энергетических ресурсов и коммунального хозяйства Максат Исмагулов поведал о методах борьбы акимата с перекупщиками.
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