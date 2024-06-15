Хватит ли поливной воды жамбылским фермерам этим летом

Природа так распорядилась, что Казахстан, имея только трансграничные реки, получает 40% поливной воды от соседнего Кыргызстана, являющегося счастливым обладателем территории, на которой формируются эти водные ресурсы. Жамбылские аграрии находятся в полной зависимости не только от того, будут ли наполнены свои водохранилища в полном объеме, но и от того, будут ли соблюдать соседи договоренности по вододелению бассейна рек Шу и Талас. В прошлом году аграгиии в Жамбылской области столкнулись с дефицитом поливной воды, засухой и гибелью части урожая. О предстоящем поливном периоде и о готовности к нему корреспонденту агентства Kazinform рассказала заместитель директора Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Галия Зарубаева.

— Галия Габбасовна, каким документом руководствуются Казахстан и Кыргызстан при составлении договоров по вододелению?

— Хочу заметить, что вододеление осуществляется по документам, принятым еще в прошлом веке, на основе положений «О делении стока реки Шу» и «О делении стока реки Талас» 1983 года, а также на основе временного положения о вододелении рек Куркуреу-су и Аспара от 1948 года. По этим документам водные ресурсы делятся в процентном соотношении — 50 на 50 делится река Талас, а что касается реки Шу, то здесь 42% получает Казахстан и 58% остается у наших соседей.

Кроме того, в 2000 году было подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас. При этом Казахстан обязался обеспечивать расходы на содержание гидросооружений, которые снабжают водой и Казахстан, и Кыргызстан.

В апреле этого года в ходе встречи представителей пяти центрально-азиатских государств по пролеме использования трансграничных рек Шу и Талас была достигнута определенная договоренность о порядке вододеления. Казахстанская и кыргызстанская сторона утвердили графики на вегетацию 2024 года. Согласно этим графикам, Казахстан по реке Шу должен получить 180 млн кубометров поливной воды, а по реке Талас — 380 млн кубометров.

— Каковы перспективы нового вегетативного сезона в Жамбылской области?

— Так сложилось, что 80% поливной воды Жамбылская область получает от трансграничных рек Шу и Талас, которые, как известно, формируются на территории Кыргызстана. Значительный объем водных ресурсов в бассейне рек Шу и Талас используется для ирригации. Еще до начала вегетации, каждый год собирается комиссия, согласовывает и утверждает графики забора воды из трансграничных рек, режим работы Кировского водохранилища, межгосударственных источников и объектов.

Основным потребителем водных ресурсов трансграничных рек в нашей области является сельское хозяйство, а также орошаемое земледелие. Площадь орошаемых земель составляет 182 тыс. га. Из них в ходе вегетации этого года запланировано обеспечить водой 90 тыс. га орошаемой земли, что на 30 тыс. га меньше прошлогодних показателей.

— Насколько жамбылские объекты, гидротехнические сооружения готовы к предстоящему вегетативному сезону? Достаточно ли финансирования?

— На балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» на данный момент находятся 496 гидротехнических сооружений. Это 7 водохранилищ с общим объемом водосбора 841 млн. кубометров влаги, две плотины, 11 гидроузлов, 349 оросительных каналов протяженностью 2 177,6 км, 81 коллекторов общей длиной 407 км и 46 артезианских скважин.

На этот год на содержание девяти водоемов, находящихся на балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», из областного бюджета выделено 39,7 млн тенге. В рамках подготовки проведены работы по механической очистке 22 каналов общей протяженностью 75,3 км, забетонировано 18 водных каналов, укреплены дамбы семи каналов, реконструировано 59 вышедших из строя гидрометрических водомерных постов, проведены работы по их очистке, побелке и покраске. Подобные работы по реконструкции, укреплению и очистке от мусора проведены на всех мостах и шлюзах гидротехнических сооружений. Сделано все необходимое, чтобы освободить пути для беспрепятственного поступления водного потока на жамбылские поля.

— Каким образом, из каких источников орошают поля в различных районах Жамбылской области?

— Жамбылский филиал подает поливную воду по всем десяти районам. Из внутренних источников полив получают пять районов — Жуалынский, Сарысуский, Рыскуловский, Шуский, Мойынкумский и Меркенский. Остальные пять районов зависят от трансграничных рек Шу и Талас. Кордайский и Меркенский районы получают воду от реки Шу (по Западному Большому Чуйскому каналу), а Байзакский, Жамбылский и Таласский районы зависят от поступления влаги из реки Талас. В этих пяти районах раньше часто бывали проблемы с подачей воды из-за несоблюдения графиков соседями.

— Насколько заполнены жамбылские водохранилища? Смогут ли обеспечить водой крестьянские хозяйства?

— По мере подготовки к оросительному периоду учитывался прогноз погоды, разрабатывались графики работы всех семи водохранилищ, находящихся на балансе филиала. На нынешний сезон в наших водохранилищах накоплен необходимый объем воды. Тасоткельское водохранилище полностью заполнено, в близлежащих районах дефицита воды не ожидается. Терс-Ашыбулакское водохранилище в Жуалынском районе заполнено на 93%, сейчас для предотвращения возможных паводков водохранилище работает в транзитном режиме, и вода сбрасывается по реке Аса в озера Биликоль и Акколь. Акколь пока заполнен только на 34%.

Караконузское и Какпатасское водохранилища в Кордайском районе имеют заполняемость 99%, отсюда в транзитном режиме вода поступает в реку Шу. Кировское водохранилище, расположенное на территории Кыргызской Республики, заполнено на 82%, здесь накоплено 449,4 млн кубометров влаги. По водохранилищам Ынталы, Беркутты и Жартас также дефицита воды не ожидается.

— То есть прошлогодней ситуации с дефицитом поливной воды, засухой, гибелью часть урожая и объявлением чрезвычайного положения удастся избежать?

— Надеемся на это. С учетом предварительных прогнозов и тенденции по повсеместному уменьшению водных ресурсов, уменьшением запасов ледников, нашим филиалом был разработан план мероприятий по рациональному использованию прогнозируемых водных ресурсов на вегетационный период 2024 года.

При среднемноголетних значениях водности планируется подача воды на площадь 90 тыс. га, а это составит 682 млн кубометров поливной воды.

Аграрии в Таласском районе смогут оросить 1 020 га, в Жуалынском — 3 тыс., в Жамбылском — 17 863, в Байзакском — 16 131, в Кордайском — 15 515, в Рыскуловском — 1 308, в Меркенском — 3 204, в Сарысуском — 2 500, в Шуском районе 28 272 га и в Мойыкумском — 1 тыс. га.

Этот план на орошаемый период 2024 года был направлен во все районы Жамбылской области, его озвучили акимы на отчетных встречах с населением еще в феврале — марте, дали рекомендации аграриям согласовывать свои планы посева сельхозкультур. Прежде чем размещать посевы, необходимо согласовать с нашими производственными водохозяйственными участками по размещению менее влагоемких сельскохозяйственных культур.

То есть, прежде чем сеять влаголюбивую, скажем, свеклу, необходимо продумать и проанализировать, достаточно ли будет влаги для ее полива. В итоге на 2024 год заключено 2 798 договоров на подачу воды на площади 60 397 гектаров.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform