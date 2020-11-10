Хватит ли лекарств на случай второй волны, рассказали в СК «Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о ситуации с обеспечением лекарственными средствами против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос бесперебойного лекарственного обеспечения на особом контроле Правительства. Как вы знаете, в связи с резким неспрогнозированным увеличением числа больных летом в больницах и провизорных центрах образовался дефицит лекарственных препаратов. Во всем мире сейчас нестабильная обстановка. Мы сделали выводы из первой волны пандемии. В этой связи, по поручению межведомственной комиссии был принят ряд следующих срочных мер: первое – формирование регулярного пополняемого месячного запаса во всех медорганизациях», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, на сегодня единым дистрибьютером отгружено 91 наименование препаратов на сумму 20 млрд тенге, которые постоянно возобновляются.

«Организовано бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение больных КВИ, с пневмонией – это пять бесплатных наименований жаропонижающих: парацетамол, ибупрофен и антикоагулянты . планируется охватить порядка 1 млн человек на сумму около 2 млрд тенге», - отметил спикер.

Он также сообщил, что в целях подготовки к возможной новой волне коронавируса единым дистрибьютером сформирован двухмесячный запас по Ковид, так называемый неснижаемый запас, подушка безопасности.

«Так, закупается 44 наименования лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции с прогнозом примерно 60 тысяч пациентов в стационарах. Данные группы препаратов являются взаимозаменяемыми и назначаются лечащим врачом, в зависимости от от степени тяжести заболевания. В настоящий момент из 44 наименований закуплено 39 медикаментов. Дополнительно прорабатывается вопрос поставки востребованных лекарств в этот резерв в рамках гуманитарной помощи», - подчеркнул Е. Искалиев.

«Объем неснижаемого запаса поставляется согласно утвержденному графику на 4 хаба единого дистрибьютера. В процентном отношении Алматы - 35%, Нур-Султан - 30%, Актобе - 15%, Шымкент - 20%. Неснижаемый запас сформирован вне заявок медицинских организаций на основании прогноза Минздрава, и будет использован в случае вспышки заболевания в конкретном регионе и по конкретным позициям. Использованный объем будет оперативно пополняться дополнительным закупом. Фактически два месяца нам достаточно, чтобы мы пополнили этот цикл», - заключил спикер.



