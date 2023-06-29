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Хватило бы на весь Петропавловск: полиция изъяла крупную партию наркотиков

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Июня 2023, 16:20
Хватило бы на весь Петропавловск: полиция изъяла крупную партию наркотиков Фото: пресс-служба ДП

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские изъяли особо крупную партию наркотических средств. Двое горожан хранили 113 кг марихуаны в подвале дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, четырех мешков наркотического средства теоретически достаточно, чтобы вовлечь в наркоманию все население Петропавловска.

Начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди отметил, что с начала года это вторая особо крупная партия марихуаны, изъятая в области.

«Горожан, 36 и 48 лет, задержали в результате целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий. Один из фигурантов по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта водворен под стражу, в отношении второго избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется следствие, предстоит выяснить происхождение такого количества наркотиков», - проинформировал И.Терзиди.

За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Всего с начала года в регионе изъяли свыше 600 кг различных наркотических средств.


МВД РК   Петропавловск  
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