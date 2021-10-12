Хватает ли бензина в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на рынке бензина в Казахстане стабильная. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По бензину у нас ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тысяч тонн бензина АИ-92, в том числе на Атырауском заводе - 130 тысяч тонн, Шымкентском заводе - 153 тысячи тонн, около 20 тысяч тонн должен произвести Павлодарский нефтехимический завод. С учетом остатков на начало месяца - около 230 тысяч тонн - мы считаем, что потребление наше полностью закрывается», - сказал в ходе брифинга СЦК вице-министр энергетики.

По словам Асета Магауова, потребление бензина в стране оценено на уровне 340 тысяч тонн.

«В принципе, мы должны октябрь стабильно пройти. Ранее мы даже прогнозировали, что на ноябрь-декабрь какие-то экспортные объемы у нас могут появиться», - добавил Асет Магауов.

Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации на рынке дизельного топлив.