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    17:15, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Хватает ли бензина в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на рынке бензина в Казахстане стабильная. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По бензину у нас ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тысяч тонн бензина АИ-92, в том числе на Атырауском заводе - 130 тысяч тонн, Шымкентском заводе - 153 тысячи тонн, около 20 тысяч тонн должен произвести Павлодарский нефтехимический завод. С учетом остатков на начало месяца - около 230 тысяч тонн - мы считаем, что потребление наше полностью закрывается», - сказал в ходе брифинга СЦК вице-министр энергетики.

    По словам Асета Магауова, потребление бензина в стране оценено на уровне 340 тысяч тонн.

    «В принципе, мы должны октябрь стабильно пройти. Ранее мы даже прогнозировали, что на ноябрь-декабрь какие-то экспортные объемы у нас могут появиться», - добавил Асет Магауов.

    Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации на рынке дизельного топлив.

    Теги:
    Нефть/газ Топливо Минэнерго РК Другие государственные органы Астана Общество Нефть
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