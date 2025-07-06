Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

— Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он в эфире подконтрольного «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah.

Сариа отметил, что операция «успешно достигла своей цели». По словам военного представителя «Ансар Аллах», в результате атаки работа аэропорта была временно приостановлена.

В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля сообщила, что военные перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена. В ряде районов страны были активированы сирены воздушной тревоги.