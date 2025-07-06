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    14:24, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

    Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает 

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    Фото: кадр из видео

    — Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. ТАСС)  с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он в эфире подконтрольного «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah.

    Сариа отметил, что операция «успешно достигла своей цели». По словам военного представителя «Ансар Аллах», в результате атаки работа аэропорта была временно приостановлена.

    В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля сообщила, что военные перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена. В ряде районов страны были активированы сирены воздушной тревоги.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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