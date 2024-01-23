Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами, — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Он также отметил, что атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о двух инцидентах, которые произошли в четверг вблизи йеменского побережья. Первый инцидент, согласно UKMTO, произошел в 85 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, к американскому танкеру, который ходит под флагом Маршалловых Островов, приблизились четыре беспилотника примерно в 87 милях к юго-востоку от города Эль-Мукалла. Еще один инцидент, зарегистрированный UKMTO, произошел в 115 морских милях к юго-востоку от порта Аден. Как и в первом случае, компания Ambrey сообщила о приближении беспилотников к танкеру, следовавшему под флагом Маршалловых Островов. Согласно Ambrey, инцидент произошел в 103 милях к юго-востоку от Адена.

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, танкер для перевозки химикатов Chem Ranger следует под флагом Маршалловых Островов из порта Джидда в Кувейт. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 16 января — тогда оно находилось в центральной части Красного моря недалеко от порта отправления.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.