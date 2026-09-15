Хуситы, Саудовская Аравия и Баб-эль-Мандеб: что известно и чего пока нельзя утверждать

Формирования йеменских хуситов на минувшей неделе совершенно неожиданно прорвались глубоко на юг страны и заняли обширные территории вдоль южного побережья, включая порт Мокка и острова в Баб-эль-Мандебском проливе. Всего хуситы по непроверенным данным захватили примерно 2600 квадратных километров, что беспрецедентно много по меркам этой войны, которая продолжается с 2015 года. Сразу же после этого появились разные оценки произошедших событий, в них разбирался международный аналитик агентства Kazinform Султан Акимбеков.

Неожиданный прорыв хуситов на юг

В первую очередь всех интересовал вопрос, каким образом войскам хуситов удалось преодолеть сопротивление армии правительства Йемена, которая удерживала свои позиции в этом стратегически важном районе с самого начала гражданской войны? Еще один не менее важный вопрос заключался в позиции Саудовской Аравии, которая традиционно оказывает поддержку йеменскому правительству финансами, оружием и авиацией. Насколько эффективна такая поддержка, если оборона обширного, стратегически важного района фактически рухнула за несколько дней?

Примечательно, что представители правительства Йемена заявили, что обращались с просьбой об авиационных ударах по позициям наступающих хуситов, но их так и не последовало. Это уже признак весьма серьезных разногласий. Если при всей существующей зависимости официальных властей Йемена от Саудовской Аравии они делают такие громкие заявления, значит, отношения между странами переживают определенные трудности.

Саудовская Аравия и проблема Баб-эль-Мандеба

В то же время, очевидно, что у Саудовской Аравии весьма серьезные разногласия с хуситами. Наверняка они не заинтересованы, чтобы хуситы взяли под контроль, как минимум район Баб-эль-Мандебского пролива, через который идут ее суда с нефтью в Азию. Как максимум, они не хотели бы, чтобы хуситы угрожали самой Саудовской Аравии. Во время своего последнего наступления хуситы обстреливали цели на саудовской территории. В ответ в Эр-Рияде заявили, что также их атаковали, но в то же время не оказали воздушной поддержки на поле боя.

Фото: saudipedia.com

При этом самый серьезный удар был нанесен по внутреннему трубопроводу, по которому нефть из районов добычи в Восточной провинции Саудовской Аравии поступала в порт Янбу в Красном море. Это позволяло обходить Ормузский пролив. 12 сентября саудиты заявили, что останавливают транспортировку нефти. Мировые цены на нее сразу выросли. Потому что речь идет о потере примерно 5-6 млн баррелей в сутки и необходимости как минимум нескольких недель для ремонта трубопровода. Хотя вокруг этой атаки была своя интрига: поступали сообщения, что беспилотники или ракеты прилетели из Ирака, с той части его территории, где базируются проиранские шиитские группировки. Если это так, то это уже выглядит, как согласованная операция.

В любом случае наступление хуситов максимально невыгодно Саудовской Аравии. Теперь ей придется отправлять танкеры с нефтью через Суэцкий канал, затем в обход Африки, если речь идет о поставках на азиатские рынки. Но через этот канал не могут пройти супертанкеры. Так что все равно сокращение поставок нефти на мировой рынок неизбежно.

Серьезная неудача для Эр-Рияда

Получается, что захват хуситами западного йеменского побережья вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива — можно рассматривать как неудачу для Саудовской Аравии. Они или не смогли или не захотели поддержать йеменские силы. Агентство Axios сообщало, что саудовский наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман 10 сентября якобы дважды звонил президенту США Дональду Трампу с тем, чтобы тот нанес удар по хуситам. Но Трамп отказался. Американцам сейчас явно не нужен еще один фронт с хуситами. Весьма характерно, что последние заявили, что судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив остается открытым, за исключением судов как раз из Саудовской Аравии.

Трамп этот разговор подтвердил. 12 сентября на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине он также заявил, что «хуситы нам звонили, и они не хотят с нами воевать». По его словам, они предпочли бы, чтобы США вообще не вмешивались. Очень показательны его слова в отношении судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив. «Они пропускают большинство судов. Просто есть одна страна, которой они не очень довольны, и мы это уладим».

США не хотят нового фронта

В данном случае нельзя сказать, что происходящее устраивает США. Но они явно не готовы вмешиваться в ход событий. В первую очередь потому, что не хотели бы новых военных усилий на фоне все еще продолжающегося конфликта с Ираном. Но самое важное, им не нужны проблемы в мировом судоходстве на самом, пожалуй, важном транспортном маршруте через Красное море и Суэцкий канал. В этом смысле их устраивает, что хуситы обещают не блокировать торговлю.

Если же говорить о нефти, то в США могут полагать, что для поставок нефти будет достаточно существующих поставок через Ормузский пролив. В начале сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что 31 августа вроде бы провели суда с 17 млн баррелей нефти, что уже близко к довоенным показателям. Правда, 13 сентября появилась информация о попадании в танкер в Ормузском проливе. Однако, когда речь идет об организации конвоев, такие удары, естественно, возможны.

Тот факт, что США предположительно разговаривали с хуситами представляет собой серьезную интригу. Потому что возникает вопрос о той роли, которую в последних событиях сыграл Иран.

Иранский фактор и роль хуситов

Традиционно все называют хуситов иранскими прокси. Многие СМИ писали, что нынешнее весьма успешное наступление якобы как раз таки было организовано иранцами, силами их корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Фото: Luke Dray

В результате теоретически возникает риск, что хуситы закрепятся на занятых позициях вдоль побережья Йемена и в некий момент все равно начнут оказывать давление на судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе. То есть, их риторика относительно свободного судоходства может быть тактическим ходом для того, чтобы выиграть время. Вполне возможно, что теоретически они могут скоординировать свои действия с Ираном, который в свою очередь одновременно постарается перекрыть еще и Ормузский пролив. Тогда это остановит судоходство по сразу двум стратегически важным проливам, а, значит, и нанесет тяжелый удар по мировой экономике. Особенно опасна ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе, через который идет торговля между Европой и Азией и через который надо пройти, чтобы попасть в Суэцкий канал.

Хуситы — прокси Ирана или самостоятельная сила?

В связи с этим эксперты обсуждают версии того, что наступление хуситов это часть согласованных действий с Ираном, который таким образом хочет попытаться переломить исход своего противостояния с США. То есть, с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу Тегеран фактически получает в свои руки направленное против США оружие, вопрос применения которого зависит от выбора удобного момента.

Однако хуситов все-таки нельзя назвать марионетками Ирана, которые будут выполнять любые его распоряжения. К примеру, проиранская прокси-организация «Хезболлах» в Ливане атаковала Израиль в момент войны Ирана с США, хотя в тот момент это было для нее невыгодно. Потому что Израиль фактически воспользовался предоставленной возможностью и нанес ей очень тяжелые потери. В то же время, хуситы фактически не стали вмешиваться в войну, ограничившись парой ракет, которые отправили по Израилю.

К тому же с 2020 года у них действовало соглашение с Саудовской Аравией, которое предусматривало военный нейтралитет. С этого момента линия фронта здесь не двигалась. В то же время на территории Йемена, которую контролировали оппозиционные хуситам силы, произошли важные изменения, которые теоретически могли иметь отношение к последним событиям.

Фото: Hani Mohammed

С 2015 года в Йемене действовала коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В то же время они поддерживали разные йеменские группировки. Эмираты делали ставку на южные племена и объединения, которые стремились к независимости Южного Йемена. До 1990 года это была отдельная страна — Йеменская Народно-демократическая республика, которая образовалась на месте бывшей английской колонии с центром в Адене. С 2017 года здесь существовал Южный переходный совет. Он был распущен в январе 2026 года.

При этом Саудовская Аравия поддерживала правительство бывшего объединенного Йемена, которое в основном состояло из суннитов. У них с хуситами были противоречия не только на политической, но и религиозной основе. Хуситы принадлежали к зейдитскому направлению в шиитском исламе. Они были более умеренны, чем шииты-имамиты в Иране. Кроме того, Саудиты поддерживали племена восточной провинции Хадрамаут и отдельные группировки, которые придерживались идей политического ислама.

В принципе это позволяло разделять ответственность и снижать расходы каждой страны. Хотя в такой ситуации невозможно говорить о реальном объединении усилий антихуситских сил в Йемене. Но между Саудовской Аравией и Эмиратами возникли разногласия, которые привели к обострению отношений и вооруженному конфликту.

Как внутренние разногласия ослабили антихуситские силы

В декабре 2025 года войска южан установили свой контроль над многими территориями Южного Йемена, включая Хадрамаут. Южный переходный совет объявил о планах создать государство Южная Аравия с центром в Адене. Затем саудиты вмешались, 30 декабря 2025 года атаковали транспорты в порту Эль-Мукалла, которые доставляли оружие южанам. В результате ОАЭ предпочла не ввязываться в открытый конфликт и эвакуировала свои силы из Йемена. После этого южане 9 января объявили о прекращении своей политической деятельности и главной силой на Юге Йемена стала Саудовская Аравия и подконтрольное ей правительство.

В июле 2026 года Саудовская Аравия фактически нарушила соглашение с хуситами и нанесла удар по Сане, столице подконтрольного им Йемена. Тем самым не дав приземлиться иранскому самолету с делегацией, которая возвращалась из Ирана после участия в похоронах аятоллы Али Хаменеи. Самолет тогда сел в аэропорту порта Ходейда. Но этот инцидент фактически прервал перемирие. Со стороны Саудитов это был скорее символический шаг, но в результате у хуситов оказались развязанными руки.

В то время, как под контролем просаудовского правительства Йемена, оказались самые разные группировки, многие из которых еще недавно воевали друг с другом. Очень похоже, что здесь возникла проблема с управляемостью. Возможно также, что появились проблемы с их финансированием, что вполне вероятно в ситуации сокращения доходов Саудовской Аравии в связи с войной США и Ирана.

Почему правительственные силы не оказали сопротивления

Соответственно, на бумаге у лояльного Саудовской Аравии правительства Йемена были весьма внушительные силы. Реально их было меньше, они могли быть политически демотивированы, плохо снабжены и вооружены.

В этом смысле ОАЭ были возможно более эффективны, по крайней мере, в Южном Йемене с центром в Адене. Эмираты традиционно активно использовали наемников, в том числе из Сомали и Судана, которые действовали жестко и эффективно. Возможно, это связано с тем, что в самих Эмиратах очень мало собственных граждан, около миллиона человек, и в их армии традиционно было много иностранных наемников.

В то время как в Саудовской Аравии гораздо больше собственного населения и давние традиции формирования вооруженных сил из лояльных династии племен. Естественно, что власти Саудовской Аравии более чувствительны к потерям. Поэтому они избегают непосредственного участия в боевых действиях в Йемене. Они предпочитают использовать прокси-группы и авиационную поддержку. Но здесь возможно у саудитов и возникли определенные сложности.

В этом смысле похоже, что сдача прибрежной территории Йемена является следствием ухудшения отношений, политических или финансовых, Саудовской Аравии и тех группировок, которые осуществляли военный контроль над этим районом. Теперь хуситы планируют двигаться дальше, на Аден и провинцию Мариб в центре страны. Но, к примеру, в Адене уже нет формирований бывшего Южного переходного совета.

Фото: Wikipedia

В то же время марш хуситов на юг имеет и очевидные военно-политические последствия. Они направили на юг внушительную группировку своих сил, которые фактически будут выполнять здесь функции оккупационных войск. Кроме этого вдоль побережья нет гор, которые позволили хуситам выстоять в борьбе против международной коалиции, возглавляемой Саудитами. В более ранние времена йеменские шииты удержались в горах против египетской армии, которую направил в Йемен тогдашний президент Египта Гамаль Абдель Насер.

Хуситы также заняли острова в заливе. Но их гарнизоны надо постоянно снабжать. Кроме того, у них нет собственной промышленной базы, чтобы производить мины, беспилотные катера и все современные средства ведения морской войны. Все это есть у Ирана, но для поставок оружия в Йемен ему придется преодолевать блокаду флота США и тех же саудовских военно-морских сил.

Сейчас стали говорить о возможности некоего контрнаступления правительственных войск Йемена. Но для этого необходимо задействовать силы разных местных группировок, включая южан и их необходимо мотивировать. То есть, договориться о целом комплексе вопросов — координации военных усилий, включая использование саудовской авиации, финансовую составляющую вопроса, выяснение обстоятельств, почему отряды вдоль побережья не стали сопротивляться хуситскому наступлению.

Вполне возможно также, что речь пойдет о переговорах с самими хуситами. Они явно готовы к обсуждению деликатных вопросов. Те же мирные договоренности 2020 года наверняка включали финансовую составляющую. Например, хуситы могут, как вариант, потребовать от Саудовской Аравии платить за проход ее судов через пролив или за то, что они не будут наносить удары по ее нефтяным объектам. Это было бы вполне в духе современной ближневосточной политики. У хуситов явно есть понимание, как они собираются вести переговоры с заинтересованными сторонами и как они будут использовать полученное ими преимущество в Баб-эль-Мандебском проливе.

Но все-таки включение хуситов в большую войну на стороне Ирана весьма маловероятно. Они отдают себе отчет, что США теоретически могут вмешаться в случае, если ситуация покажется им критической. Кроме того, хуситы не могут не понимать, что блокада Баб-эль-Мандебского пролива затронет интересы Египта, который зависит от доходов за транзит через Суэцкий канал. Помимо этого, есть еще соглашение Саудовской Аравии с Пакистаном и Турцией о совместном отражении внешних угроз. Пакистан уже делал заявления в адрес Ирана по поводу хуситов. Хотя здесь много звучит весьма критических замечаний относительно их готовности вмешаться.

Нефть и мировая экономика: что будет дальше

Хуситы явно намерены торговаться о лучших условиях для себя, в том числе через создание сложных ситуаций в проливе. Но все-же меньше всего они хотели бы серьезной войны с участием США, которые этого также не хотят. В сложном положении оказывается Саудовская Аравия, которой необходимо не просто удержать позиции на юге Йемена, но и решить что делать с работой нефтяной промышленности и поставками нефти на мировые рынки. Здесь можно или договариваться, или воевать. Но воевать Саудовская Аравия своими силами пока не намерена, у нее не слишком позитивный опыт ведения войны в Йемене с 2015 года.

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Другой вопрос, что будет с ценами на нефть. Они уже выросли. Может вырасти дефицит ее предложения, что еще приведет к росту цен. Для США это невыгодно накануне промежуточных выборов в США. Скорее всего они сосредоточатся на увеличении поставок через Ормузский пролив, не случайно в начале сентября они утверждали, что смогли переправить 17 млн баррелей за сутки.

Так что мировую экономику ждут непростые два месяца неопределенности и непонимания относительно того, как будут развиваться основные тенденции. Однако в восточной политике всегда возможны неожиданные ходы, один из которых произошел с недавним наступлением хуситов.

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