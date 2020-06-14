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Хулиганы устроили драку с дорожными рабочими в Караганде

14 Июня 2020 22:13
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Хулиганы устроили драку с дорожными рабочими в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полка патрульной полиции УП города Караганды за сутки выявлено около 300 административных правонарушений и одно уголовное преступлениt, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С целью охраны общественного порядка и пресечения уличных преступлений полицией инициированы отработки по улицам города. За сутки выявлено 290 административных правонарушений. Обслужено 218 вызовов с Центра оперативного управления.

По горячим следам раскрыт факт хулиганства, который зарегистрирован в Ново-Майкудукском отделе полиции. 13 июня на телефон «102» поступило сообщение о том, что по адресу Восток-3 произошла драка между дорожными работниками. На место выехали сотрудники, которые доставили всех участников инцидента в отдел полиции.

Установлено, что около 20.00 часов двое мужчин из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения двум дорожным рабочим. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство». Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.


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#Карагандинская область   #МВД РК  
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