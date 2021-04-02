Хулиганы устроили драку на автодороге в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау задержаны трое хулиганов, устроивших драку на дороге с водителем другой автомашины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 31 марта в 02:34 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от 24-летней жительницы областного центра. Девушка сообщила, что неизвестные молодые люди нанесли телесные повреждения ее знакомому возле ТД «Шейх».

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали на месте конфликта трех жителей города Кокшетау - 22-х и 24-х лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские сначала доставили злоумышленников в областной наркологический центр для проведения медицинского освидетельствования, а позже передали следственно-оперативной группе», - рассказали в ведомстве.

Как установили полицейские, в ходе преследования 20-летнего потерпевшего злоумышленники перегородили своим автомобилем дорогу автомобилисту. Затем они насильно вытащили молодого человека из машины и нанесли ему телесные повреждения. Кроме того, хулиганы разбили лобовое и заднее стекла автомобиля потерпевшего.

«Причину своих хулиганских действий подозреваемое объяснили тем, что, по их мнению, потерпевший, совершил обгон и «подрезал» их автомобиль. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство», - добавили в ведомстве.