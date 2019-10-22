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вчера 22:16
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вчера 21:29
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Хулиганство с участием студентов расследуют в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и прокуроры расследуют инцидент с участием нескольких десятков студентов местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В воскресенье в социальных сетях появилось видео, снятое в районе Подгоры. На кадрах – большое количество молодежи двигаются вдоль берега реки Есиль.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что к месту сразу выехали 11 автопатрулей батальона патрульной полиции города Петропавловска и все близлежащие пешие маршруты комплексных сил полиции.
«По прибытии на место автопатрулей и руководства областной и городской полиции, находившиеся на месте молодые люди стали разбегаться в разные стороны. В ходе отработки района задержали и доставили в Подгорный участковый пункт полиции и управление полиции города Петропавловска 46 студентов СКГУ им. М. Козыбаева», - прокомментировали в пресс-службе.
В это же время следователи областной и городской полиции, весь оперативный состав работали над установлением причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Вызвали руководство учебного заведения, кураторов групп.
«Инцидент произошел на бытовой почве между студентами второго и третьего курсов разных факультетов, приехавших на учебу из южных регионов страны. Медицинская помощь, не связанная с госпитализацией, оказана одному студенту. Еще у одного потерпевшего на лице имелась гематома», - сообщили в пресс-службе полиции.
Идут досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство». Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
В пресс-службе добавили, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, городской и областной прокуратуры.
В понедельник ректор вуза Серик Омирбаев сообщил о своем уходе с должности. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что сложение полномочий ректора не связано со случившимся.
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