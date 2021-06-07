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    23:23, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Хулиганство с применением оружия: полиция раскрыла подробности происшествия в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае полицейские начали досудебное расследование по факту хулиганства с применением оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    По данным ведомства, 6 июня, около 6 часов утра, в полицию поступило сообщение о том, что по улице Гоголя происходит драка с участием нескольких молодых людей.

    «На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и наряды местной полицейской службы, которые пресекли конфликт. В полицию доставлены все участники и свидетели происшествия, которые допрошены. Выяснено, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми из-за девушки. Затем к разбирательствам подключились знакомые с обеих сторон», - сообщили в полиции.

    По информации полицейских, факт применения оружия в настоящее время проверяется в рамках досудебного расследования, так как в сообщении в полицию было сказано о том, что были слышны звуки, похожие на выстрел.

    «Однако в больницу с огнестрельными ранениями никто не поступал. Было госпитализировано три человека с различными телесными повреждениями. Проводятся дальнейшие следственные действия»,- подытожили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось о драке и возможных выстрелах в одном из районов Костаная.


    Теги:
    Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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