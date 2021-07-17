Хулиганство 18-летнего жителя столицы в лифте попало на камеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где молодой человек, зайдя в лифт дома, разбивает монитор и наносит повреждения стенам лифта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции г. Нур-Султан.

Установлено, что инцидент имел место 16 июля текущего года в вечернее время в ЖК «Каминный». По данному факту установлен 18-летний житель столицы, который возвращался домой, изрядно выпив.

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство».

Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии опьянения, нарушитель был привлечен к ответственности по статье 440 КРКобАП.

Департамент полиции напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.







