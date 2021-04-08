Хулигана задержали на месте преступления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске двое молодых людей остановили автомобиль и попытались проникнуть в салон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в четыре часа утра по улице Исмаилова автомобиль «Lada Priora» буквально подвергся нападению. Двое мужчин остановили машину и пытались проникнуть в салон, где находились водитель и пассажир. Один из них прыгал на капоте и разбил лобовое стекло. Конфликтную ситуацию заметили и пресекли патрульные полицейские. Они задержали подозреваемого.

«Со слов задержанного, 31-летнего жителя города, он знал пассажира «Lada Priora». Якобы тот задолжал ему деньги. Потерпевший оценил ущерб в 150 тысяч тенге. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство». Ведутся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего», — отметил начальник отдела дознания Даурен Негиметов.

За три месяца в регионе по статье «Хулиганство» зарегистрировали 26 дел. Полицейские отмечают, что большая часть их совершается в состоянии алкогольного опьянения.