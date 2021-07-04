РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 03 Июль 2021 | GMT +6

    «Художников», рекламировавших наркотики, задержали в Темиртау

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Темиртау полицейские пресекли деятельность «художников», рекламировавших наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 июля наряд батальона патрульной полиции УП Темиртау совершал патрулирование по назначенному маршруту. Около 3:30 часов они обратили внимание на некую пару, разрисовывающую стену одного из многоквартирных домов. Полицейские задержали подозрительных «художников». Ими оказались 31-летний мужчина и 40-летняя женщина.

    Как выяснилось, своим «творчеством» они рекламировали наркотики. У задержанных полицейские обнаружили черную сумку, в которой находились рация, медицинские перчатки, трафарет.

    Возбуждено уголовное дело по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств». Ведется расследование.



    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:40
    Уже без Головкина. Назван топ-10 лучших боксеров Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!