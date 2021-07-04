«Художников», рекламировавших наркотики, задержали в Темиртау

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Темиртау полицейские пресекли деятельность «художников», рекламировавших наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 июля наряд батальона патрульной полиции УП Темиртау совершал патрулирование по назначенному маршруту. Около 3:30 часов они обратили внимание на некую пару, разрисовывающую стену одного из многоквартирных домов. Полицейские задержали подозрительных «художников». Ими оказались 31-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Как выяснилось, своим «творчеством» они рекламировали наркотики. У задержанных полицейские обнаружили черную сумку, в которой находились рация, медицинские перчатки, трафарет.

Возбуждено уголовное дело по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств». Ведется расследование.



