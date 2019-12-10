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вчера 13:52
Художники Атырау будут изданы под одной обложкой
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау издадут сборник, посвященный творчеству местных художников. В него войдут биографии и репродукции картин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Реализация этого проекта, уверен, даст и «второе дыхание» местным художникам, и познакомит с их творчеством всех любителей изобразительного искусства. Подобный сборник последний раз выходил 17 лет тому назад под авторством искусствоведа Болата Байжигитова. С тех пор выросло целое поколение молодых художников Атырау. Мы бы хотели, чтобы подрастающее поколение художников знало о своих старших коллегах по цеху, об их творчестве, как и старшее поколение о молодых дарованиях», - говорит председатель ОО «Союз художников Атырауской области» Айса Отаралиев.
На сегодняшний день в областном филиале Союза состоят 22 атырауских художника. Их картины выставляются на республиканских и международных выставках. Недавно прошла отчетная выставка в городе Алматы, на которую были отобраны полотна Оразбая Карабалина, Марата Рахметова, Кендира Отарбай, Айсы Отаралиева. Выставка прошла в галерее Абильхана Кастеева. Стоит отметить, что при поддержке областного управления культуры, архивов и документации в Атырау с начала года прошло около двадцати мероприятий разного уровня, начиная от выставок-конкурсов для молодых художников, заканчивая Международным симпозиумом художников.
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