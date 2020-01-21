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вчера 23:55
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«Художника», наносившего на фасады зданий рекламу наркотиков, арестовали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Бостандыкского района Алматы задержали 25-летнего мужчину, наносящего названия запрещенных сайтов по распространению наркотических средств и психотропных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Гражданину А., ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности, предъявлены обвинения в совершении пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров.
«Согласно вступившей в силу в этом году ст. 299-1 УК РК отныне подобные «художники» будут лишаться свободы. Ведь рекламируя смертоносную «дурь», они совершают преступление против здоровья населения и нравственности. Гр.А. вырезал буквы на картонных, гипсокартонных материалах и спреем - баллончиком наносил надписи на фасады зданий и другие поверхности, рекламируя эти сайты. Разумеется, делал это он за деньги, получаемые через подобные сайты. За эти действия законодатель предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.
Сразу же после задержания он водворен в изолятор временного содержания. На период следствия в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей», - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района, подполковник полиции Даурен Утебаев.
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