Художник-зергер из Актобе рассказал, почему казахи предпочитали золоту серебро

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Член союза художников РК, зергер, мастер прикладного искусства Болат Атраубаев рассказал, как он увлекся забытым искусством казахских зергеров и почему казахи в большинстве своем предпочитали золоту серебряные украшения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серебро – это благородный металл, полезные свойства которого доказаны с медицинской точки зрения. С приходом ислама в казахские степи значимость серебра возросла. У казахов говорили алтын – сәндікке, күміс – тазалыққа, что означает – золото – для красоты, а серебро – для чистоты. Все украшения носили глубоко символический характер, рассказывая о статусе его владельца. Например, считалось, что у женщины через руки уходит энергия, поэтому чтобы ее сохранить, на запястьях носили браслеты – білезік. Причем браслеты нужно было носить парными, только вдовы могли носить один браслет», - говорит Б.Атраубаев.

Художник радуется, что сегодня значимость многих национальных украшений начинает возрождаться, растет интерес народа к своим истокам.

«Сегодня многие интересуются своей историей, и это радует. Мы, казахи, начинаем ценить наше забытое прошлое. У некоторых просыпается генная память, это когда человек не знает, а чувствует, как правильно носить то или иное украшение.

К примеру, у меня был случай, когда свекровь купила новой келин в подарок бриллианты и заказала у меня «отау жузик» - кольцо для невесток. Считается, что невестка, которая носит такое кольцо становится настоящей хозяйкой шанырака – «шанырак иесі». Так вот, потом эта женщина мне рассказала, что невестка не носит бриллианты, а носит это серебряное кольцо. Это генная память», - рассказывает зергер.

Сам Болат Атраубаев также пришел к своему нынешнему ремеслу благодаря генной памяти.

Он родился в поселке Калиновка Хобдинского района Актюбинской области в 1972 году. Поступил учиться в педагогический институт на учителя ИЗО, а на 4 курсе его затянуло в ковроделие и он стал создавать гобелены.

«Создавать гобелены стало моим основным направлением, сдал дипломную работу «Песнь степи», параллельно занимался спортом. В 1995-1997 годах я, как и многие, занялся торговлей, чтобы прокормить семью, «челночил». Возил товар из Алматы. Днем стоял на базаре, а вечерами и ночью делал эскизы, ткал гобелены.

В 2003 году состоялась моя первая персональная выставка гобеленов в Актобе. После этого пошли заказы, я участвовал во многих международных выставках.

Помню, как в ходе поездки Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в Актобе состоялась встреча с творческими людьми, где я представлял свои гобелены. Я был так удивлен тому, что Елбасы знал тонкости создания гобелена, виды ковров, не я, а он мне рассказал, где какие техники я использовал в своей работе», - вспоминает Б.Атраубаев.

В 2009 году при создании гобелена с родовыми знаками художник задумал применить смешанную технику и вылить из металла части картины. При этом он решил самостоятельно изучить обработку металла. При работе с огнем, по словам Болата, его «затянуло» в новое искусство.









«Работа с огнем меня зацепила. Огонь имеет свою энергию, и она мне понравилась. Я работал в то время преподавателем в университете и пригласил на мастер-класс для студентов мастеров керамики и ювелирного искусства, после чего сам создал свой первый кулон», - говорит зергер.

Как оказалось, дед по материнской линии Б.Атраубаева был кузнецом, наверное, гены заставили вспомнить работу с огнем, предполагает мастер.

Сегодня изделия зергера Б.Атраубаева известны широко за пределами Казахстана, он частый гость международных выставок ювелирного искусства, его работы получили признание на выставках в России, Франции, Польше, Китае, Азербайджане и многих других стран. За весомый вклад в развитие прикладного искусства Актюбинской области он вошел в число Лауреатов Премии Фонда Первого Президента РК, является членом правления Союза ремесленников РК.









«В век глобализации также наблюдается тенденция сохранения национального традиционного ремесла. Я был во многих странах, и везде мастера ремесленники посещали выставки за счет приглашающей стороны. Почему бы и у нас в Казахстане не организовать подобную выставку?», - задается вопросом ювелир.





Болат Атраубаев открыт для обучения своему ремеслу молодежи, однако не все желающие подходят для этого тонкого и кропотливого ремесла.

«Очень много желающих стать зергерами. Сегодня мы должны передать молодому поколению наш опыт и знания. Но для этого нужен центр прикладного искусства, в Актобе, к сожалению, его нет», - сетует художник.







