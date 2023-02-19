Художник Стас Агапитов: Каждое полотно – это частичка обнаженной души

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Художник Стас Агапитов обнажил свою душу на картинах. Каждая его работа транслирует его настроение в определенный период времени. Он – один из немногих, кто прославился в Instagram, а позже начал выставляться в галереях. Такую возможность ему предоставила известный художник и галерист Лейла Махат, которая не перестает удивлять столичную публику своеобразными проектами и арт-пространствами. В эти дни на экспериментальной площадке COLLAB_EXPACE проходит персональная выставка Стаса Агапитова. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал об «Обнаженных душах», о том, как открыл для себя искусство и о чем мечтает.

Выставка «Обнаженные души» организована Центром современного искусства «KULANSHI» при поддержке Евразийской Академии Искусств. Председатель кураторского совета Центра современного искусства «KULANSHI» Лейла Махат отметила, что душа художника Стаса Агапитова раскрыта нараспашку, этому миру, каждому зрителю, энергетическим потокам.

«Жить с обнаженной душой сложно и больно. Стас сознательно выбрал этот путь. Путь художника, который пишет свои работы своими же чувствами. Нырнув в его картину, очень сложно выбраться оттуда таким же как был. Что-то меняется в сознании. Происходит «переформат» восприятия реальности, который заставляет зрителя посмотреть на мир вокруг (и на тот, который внутри тоже!) по-другому. Это чувство будоражит, напрягает и очищает», - поделилась художница.

На протяжении многих лет Лейла Махат поддерживает молодых талантов и открывает им дорогу в искусство: помогает выставляться, экспериментировать, продавать работы и зарабатывать на этом.

«На самом деле недостаточно быть просто художником или просто человеком какой-то профессии. В первую очередь, нужно быть человеком. Когда к тебе приходит молодой художник, который боится реакции публики, я считаю своим долгом поддержать, для нас это очень важно. Стас зацепил меня искренностью как в работах, так и в общении. Однажды моя подруга сказала: «Мне так жалко вас, художников. Вы же люди без кожи. Непонятно, как вы выживаете». Абсолютно непонятно, как выживает Стас, потому что все его чувства можно увидеть в его картинах. Но его суперсила заключается в том, что Стас никогда не обманывает ни в общении, ни в искусстве. На самом деле, я горжусь, что выставляем его картины. Очень хочу, чтобы дорога Стаса была светлой, чтобы в жизни все было хорошо», - призналась Лейла Махат.

Художник тоже отметил, что это особенное событие, так как это его первая персональная выставка в городе, где он живет и творит искусство. На выставке представлены картины, созданные на протяжении 5 лет. Многие узнают Стаса как художника из Instagram. Сначала он выставлял свои работы в Сети, а потом решил открыться миру и обрести популярность вне всемирной паутины.

Стас Агапитов окончил художественную школу в Мерке, потом поступил в колледж в Таразе. Однако, переехав в столицу в 2016 году, он вовсе забыл об искусстве. Художнику 29 лет.

»«Искусство отодвинулось на второй план. Нужно было работать. Сначала работал официантом. В 2019 году встал на ноги, у меня появился бизнес, тогда уже начал выкладывать в Instagram свои работы. То, что внутри, не скроешь. Это вырывается наружу. В 2019 году начал свой осознанный путь как художник. Тогда я понял, что без искусства не могу. Я этим живу, и я этим дышу. Многие знают меня как художника из Instagram и большинство присутствующих видят меня впервые. Искренне благодарен команде Куланши за возможности, которые они мне дают, за вклад в мое творчество. Они первые, кто меня поддержал. Дарю им свою обнаженную душу, что транслируется в моих картинах», - поделился художник.

Стас признался, что каждая картина транслирует состояние души и настроение в определенный период времени.

«Может быть, я закрытый для людей, но через картины могу передать то, что у меня внутри. Я передаю чувства, которые переживает каждый человек: любовь, расставание, печаль, радость. Вроде бы обычные истории, но я передаю их в холсте в таком абстрактном мифическом стиле. Это простые, но завуалированные загадкой, мифами истории. Каждое полотно - это частичка обнаженной души, это часть меня. В основном я пишу интуитивно без эскизов и задумок, в голове рождается идея, и в дальнейшем на холсте развивается история. Раньше думал, что достаточно быть только в Instagram художником, но изменил свое мнение, когда поучаствовал на выставке в Forte Kulanshi Art Space, и это событие буквально поменяло мое мнение. Не нужно прятаться в Интернете, нужно выходить в свет и показывать себя», - считает художник.

Его картины путешествуют по миру. С последней выставки он продал свои работы в Швейцарию, нашлись покупатели из США.

«Мои картины глубокие, в них есть история. Некоторые даже боятся их покупать. Они думают, что это депрессия, сатанизм. На самом деле, если прочесть описание к каждой картине, можно понять, о чем я думаю. Что касается мечт и целей, хочу стать одним из самых популярных художников. Хочу жить этим, зарабатывать этим. Хочу, чтобы каждый художник верил в себя и шел вперед», - добавил Стас Агапитов.