Художник Карипбек Куюков представил свои картины на EXPO 2020 в Дубае

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Известный карагандинский художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков на EXPO 2020 в Дубае (ОАЭ) представил более сорока своих картин. Выставка произведений живописца на международной площадке была организована руководителем проекта «Картина мира» Даутом Шайхисламовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Картина мира» заключается в том, что 2020 человек должны оставить свой след на огромном холсте размером 5 метров на 1,20. Одним из первых, кто внёс свой штрих, был казахстанский велогонщик Александр Винокуров. В завершение, когда все 2 020 человек отметятся на холсте, организаторы проекта подкорректируют изображения и появится картина мира, которую можно будет внести в Книгу рекордов Гиннесса», – рассказал К. Куюков.

Несколько новых работ Карипбек Куюков создал непосредственно на выставке под впечатлением от EXPO.

«Эмоций много. После всего увиденного у меня родилось несколько картин. На одной из них я изобразил отель Дубая, который построен на воде», – поделился художник.

Карипбек Куюков провёл в ОАЭ две недели и недавно вернулся домой. В декабре он вновь поедет в Дубай, чтобы завершить проект «Картина мира». А тем временем его работы продолжают радовать посетителей EXPO.