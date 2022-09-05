Художественный фильм о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова снимут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане один поселок, 200 улиц, 39 школ, один аэропорт и один музей носят имя Ахмета Байтурсынова. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше министерство в честь юбилея А. Байтурсынова выпустит 12-томный сборник его трудов и передаст их республиканским, областным и районным библиотекам. Также снимем полнометражный художественный фильм о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова. В стране один поселок, 200 улиц, 39 школ, один аэропорт и один музей носят имя Ахмета Байтурсынова. В этом году также с целью популяризации наследия Байтурсынова среди молодых специалистов пройдет IV республиканский слет библиотекарей», - сказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на международной научно-практической конференции «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».

Глава ведомства отметил, что в этом году темой айтыса акынов «Алтын домбыра» станет жизнь и творчество А. Байтурсынова.

«В Алматы, в доме-музее Ахмета Байтурсынова, проводится научная реставрационная работа. 150-летний юбилей А. Байтурсынова будет отмечаться на уровне ЮНЕСКО», - добавил Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».

В ходе конференции была презентована книга «Ахмет Байтурсынов – учитель нации».

Также стало известно, что в стране учредят государственную награду имени Ахмета Байтурсынова. До конца года будет изготовлен нагрудной знак в честь великого просветителя.