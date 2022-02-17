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Художественную студию при поддержке государства открыл житель Актау

17 Февраля 2022 22:20
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Художественную студию при поддержке государства открыл житель Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Благодаря безвозвратному гранту от государства Абугали Мынбаев из Актау открыл собственную художественную студию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Художник является выпускником Мангистауского колледжа искусств по специальности «Живопись». На сегодняшний день в своей художественной студии «Айзере» он развивает творческий талант молодых дарований.

В студии Абугали Мынбаева на бесплатной основе обучаются около 80 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Они посещают занятия два раза в неделю и осваивают тонкости рисования. По словам руководителя студии, изобразительное искусство, рисование могут поспособствовать выбору будущей профессии у ребенка.

«Наша главная цель - привить детям творческие ценности и совершенствовать их. Дать возможность молодому поколению проявить себя, а также повысить интерес детей к рисованию. Создать условия, чтобы дети могли с пользой провести свое свободное время. Конечно, мы хотим поддержать молодежь, которая мечтает стать дизайнером одежды или архитектором», - говорит Абугали Мынбаев.

Кроме того, руководитель студии планирует организовать мастер-классы и выставки различной тематики для дальнейшего развития молодых художников.

Напомним, еще один молодой предприниматель из Жанааркинского района Карагандинской области открыл кинозал на грант акима района.


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#Культура   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #Искусство  
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Автор:

Аружан Саптарова

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