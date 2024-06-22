Художественный фильм о защите животных, о дружбе и верности снимут в Казахстане

22 июня стартуют съемки полнометражного художественного фильма «Жабайы». Режиссером фильма выступил Дамир Абилханов, сценаристом – Тамерлан Алманов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Дамир Абилханов и Тамерлан Алманов ранее работали над короткометражным фильмом «Эпилог» и веб-сериалом «Админ».

Фильм «Жабайы» расскажет зрителям историю о непоседливом мальчике Казбеке, которым никто не занимается и не интересуется. Он предоставлен сам себе и очень сильно хочет завести настоящих друзей. В один из дней Казбек встречает бродячего пса и решает сделать его своим другом. Он приводит его в свой двор и дает кличку Жабайы. Безобидный и добрый пес нравится местным детям. Все ребята хотят с ним играть, благодаря чему Казбек заводит себе новых друзей. Мальчик и детвора, покрывают шалости Жабайы от взрослых, чтобы его не постигла суровая участь. Пес становится верным другом детям, помогает им расти и бороться с собственными страхами и слабостями. Тем временем, Жабайы вызывает большой интерес у жестоких и продажных людей из отлова бродячих животных, готовых на все ради денег.

– Тема заботы о бездомных животных актуальна в современном обществе по ряду причин. Она выражает гуманитарные, экологические и социальные аспекты. Уход за бездомными животными помогает не только им, но и обществу в целом, способствуя формированию ответственного отношения к братьям нашим меньшим и решению системных проблем. Фильм не идеализирует бездомных животных, а лишь демонстрирует несколько точек зрения на данную проблему и подчеркивает важность социальной ответственности и внимания к защите прав животных, – уточнили в пресс-службе киностудии «Казахфильм».

Также добавили, что в кастинге на главные роли приняли участие более 500 детей и более 100 актеров театра и кино, в том числе Тунгышбай Жаманкулов, Бауржан Каптагай, Куандык Жунусов, Фариза Есжан, Айшолпан Байтугел, Тамирис Жангазинова, Лидия Каден, Асель Сайлауова, Ашим Ахметов, Кылышбек Касымбеков, Жандос Айбасов и другие.

На сегодняшний день уже утвержден актуальный актерский состав. В съемках примут участие многие известные казахстанские артисты.