Художественная гимнастика: Эльжана Таниева стала второй на Гран-при в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялся Гран-при по художественной гимнастике. В рамках турнира успеха добилась казахстанка Эльжана Таниева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Таниева завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами. Золотую медаль в этом виде завоевала Лала Крамаренко из России, а «бронза» в активе ее соотечественницы Арины Авериной.

Стоит отметить, что Эльжана Таниева тренируется в Центре Ирины Винер-Усмановой в России. Тренер – Яна Аринцева.