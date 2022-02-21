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Художественная гимнастика: Эльжана Таниева стала второй на Гран-при в Москве

21 Февраля 2022 14:12
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Художественная гимнастика: Эльжана Таниева стала второй на Гран-при в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялся Гран-при по художественной гимнастике. В рамках турнира успеха добилась казахстанка Эльжана Таниева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Таниева завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами. Золотую медаль в этом виде завоевала Лала Крамаренко из России, а «бронза» в активе ее соотечественницы Арины Авериной.

Стоит отметить, что Эльжана Таниева тренируется в Центре Ирины Винер-Усмановой в России. Тренер – Яна Аринцева.


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#Соотечественники   #Спорт   #Гимнастика  
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