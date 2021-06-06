Художественная галерея под руководством Лейлы Махат откроется этой осенью в Нур-Султане
Глава компании Astana Venue Management Малик Хасенов отметил, что художественная галерея под руководством Лейлы Махат будет располагаться на третьем этаже Дворца Независимости в экспазиционном зале.
«В сентябре 2021 года ожидается открытие. Лейла Махат и аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов провели встречу. Это знаковое событие в мире искусства. На данный момент картинных галерей в столице нет. Непременно это станет хорошим шагом для поддержки искусства. Будут проходить постоянные выставки», - прокомментировал Малик Хасенов.
Лейла Махат призналась, что уже продумала концепцию. Сейчас готовится концепция всей работы выставочного пространства.
«Не хотим, чтобы было просто выставочным пространством. Хочется, чтобы оно было интерактивным. Находясь в большом зале, где висят картины, выставляются инсталяции, люди должны чувствовать себя частью всего этого. Для этого продумываем различные формы студии в плане соприкосновения со зрителем, общение. Искусство – не просто объекты, за которыми можно наблюдать. Искусство – то, частью чего может стать каждый человек. Проведение мастер-классов – одна из приоритетных задач, потому что к искусству нужно приучать с раннего возраста, чем раньше начнете это делать, тем быстрее увидите результат», - считает художница Лейла Махат.В Нур-Султане во Дворце Независимости состоялось торжественное открытие Центра развития детей и молодежив Нур-Султане
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане во Дворце Независимости состоялось торжественное открытие Центра развития детей и молодежи.