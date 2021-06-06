Художественная галерея под руководством Лейлы Махат откроется этой осенью в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этой осенью ожидается радостное событие для ценителей искусства. В Нур-Султане во Дворце Независимости широко распахнет двери художественная галерея под руководством известной художницы, галериста, председателя кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейлы Махат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава компании Astana Venue Management Малик Хасенов отметил, что художественная галерея под руководством Лейлы Махат будет располагаться на третьем этаже Дворца Независимости в экспазиционном зале.

«В сентябре 2021 года ожидается открытие. Лейла Махат и аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов провели встречу. Это знаковое событие в мире искусства. На данный момент картинных галерей в столице нет. Непременно это станет хорошим шагом для поддержки искусства. Будут проходить постоянные выставки», - прокомментировал Малик Хасенов.

Лейла Махат призналась, что уже продумала концепцию. Сейчас готовится концепция всей работы выставочного пространства.

«Не хотим, чтобы было просто выставочным пространством. Хочется, чтобы оно было интерактивным. Находясь в большом зале, где висят картины, выставляются инсталяции, люди должны чувствовать себя частью всего этого. Для этого продумываем различные формы студии в плане соприкосновения со зрителем, общение. Искусство – не просто объекты, за которыми можно наблюдать. Искусство – то, частью чего может стать каждый человек. Проведение мастер-классов – одна из приоритетных задач, потому что к искусству нужно приучать с раннего возраста, чем раньше начнете это делать, тем быстрее увидите результат», - считает художница Лейла Махат.В Нур-Султане во Дворце Независимости состоялось торжественное открытие Центра развития детей и молодежив Нур-Султане

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане во Дворце Независимости состоялось торжественное открытие Центра развития детей и молодежи.