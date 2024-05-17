Huawei ускоряет развитие интеллектуальных систем на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

В Баку прошел саммит Huawei Cloud TechWave Summit 2024, посвященный теме «Ускорение развития интеллектуальных систем с помощью всего, как услуги». На мероприятии компания Huawei Cloud представила ряд новых презентаций, инновационных облачных сервисов и программ, таких как Технический документ Huawei в отношении облачной видеофункции с ИИ (Cloud AI Video Service) и новый выпуск Альянса экосистем в сфере конвергенции данных и искусственного интеллекта с целью ускорения интеллектуальной модернизации в государственных органах и отраслях промышленности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Алан Ци, президент Huawei Cloud по Ближнему Востоку и Центральной Азии, выступил со вступительной речью на мероприятии, подтвердив приверженность Huawei Cloud ускорению цифровой трансформации во всех регионах.

- Облако – это ключ к цифровой и интеллектуальной эре, и отличительными качествами Huawei Cloud являются систематические инновации, обширный отраслевой опыт и процветающая цифровая экосистема, которые ускоряют ваш переход к интеллектуальным технологиям и способствуют успеху вашего бизнеса, - сказал он.

Для достижения более эффективного экономического роста и повышения уровня жизни граждан Азербайджан разработал свою государственную стратегию цифровизации и инновационный план.

- Наше видение цифровизации заключается в создании органично интегрированного цифрового общества, в котором передовые технологии улучшают качество государственных услуг, повышают цифровую грамотность и способствуют созданию инновационной экосистемы, стимулируя устойчивый рост и улучшая качество жизни всех граждан, - сказала Инара Валиева, председатель Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Фото: Huawei

Huawei Cloud Stack – Предпочтительное облако для интеллектуального обновления

Ху Юхай, Вице-президент Huawei Hybrid Cloud отметил, что Huawei Cloud в настоящее время обслуживает 30 регионов с 88 зонами доступности (AZ), достигнув значительного роста на 21,9%.

Ху Юхай объявил о запуске Huawei Cloud Stack 8.3 на рынках Ближнего Востока и Центральной Азии.

- Huawei Cloud Stack предоставляет надежную облачную инфраструктуру, инновационные облачные возможности и обширные отраслевые ноу-хау, которые помогают государственным органам и предприятиям погрузиться в облачную систему, перейти к интеллектуальным технологиям и свободно использовать цифровые технологии, - сказал он.

Фото: Huawei

Ху Юхай также сообщил о выпуске официального документа касательно видения перехода к облачным технологиям, демонстрирующего, как облачные сервисы меняют мир. Завершая свое выступление, он объявил об инициативе Leap2Cloud, которая призывает государственных и корпоративных заказчиков и партнеров отказаться от устаревшей виртуализации и всецело использовать облачные технологии, искусственный интеллект и большие данные. Huawei Cloud твердо нацелена на стимулирование роста бизнеса за счет форсированных инноваций и использование больших возможностей облачных технологий.

Создание облачной основы для интеллектуального мира

Человечество вступает в новую эпоху интеллекта, которая продвигается на основе фундаментальных моделей и контента, генерируемого искусственным интеллектом (AIGC). Согласно прогнозам, к 2026 году более 80% предприятий будут внедрять AIGC в своей деятельности, что в свою очередь изменит 70% процессов проектирования и разработки. Для ускорения интеллектуальных технологий необходимы систематические инновации.

Тим Чен, Вице-президент по управлению продуктами Huawei Public Cloud, поделился идеями о создании облачной платформы на базе искусственного интеллекта с непрерывными инновациями в рамках стратегий «Облако для искусственного интеллекта» и «Искусственный интеллект для отраслей промышленности».

В рамках стратегии «Облако для искусственного интеллекта» Huawei Cloud разработала такие продукты и решения, как распределенная архитектура QingTian, хранилище данных на базе искусственного интеллекта, база данных GaussDB и платформа интеграции цифрового интеллекта. Они поддерживают внедрение и использование в облаках, сетях, периферийных устройствах и терминалах и помогают заказчикам в различных отраслях создавать интеллектуальную облачную инфраструктуру с помощью систематических инноваций.

Проект «ИИ для отраслей промышленности» призван помочь преодолеть разрыв между ИИ и потребностями промышленности с помощью различных отраслевых моделей с помощью модели Pangu от Huawei Cloud — открытой, раздельной трехуровневой структуры, обеспечивающей мощную основу для широкого спектра моделей и приложений.

- Huawei Cloud придерживается принципов «Облако для искусственного интеллекта, искусственный интеллект для отраслей промышленности» и создает интеллектуальные облачные базы с помощью систематических инноваций, помогая предприятиям занимать лидирующие позиции в эпоху больших моделей, - сказал Тим Чен.

Заместитель директора по корпоративному искусственному интеллекту Huawei Cloud Ли Вэй представил на саммите технический документ Huawei «Облачный видеосервис с искусственным интеллектом» (Cloud AI Video Service), в котором подробно описывается тенденция совместной работы искусственного интеллекта и видео и то, как сервис и решения Huawei видео с ИИ могут помочь государственным органам и предприятиям повысить эффективность с помощью интеллектуальных видеоприложений.

- Чем чаще вы используете предварительно обученные большие модели Pangu, тем лучше. Видеосервис с ИИ, основанный на Pangu, позволяет камерам говорить, - сказал Ли Вэй.

Фото: Huawei

На саммите Huawei Cloud Summit 2024 Huawei Cloud совместно с партнерами - Percent, Iflytek, Dyna.ai, Neuxnet, 51WORLD, HCL, 863soft и многими другими дали начало Альянсу экосистем в сфере конвергенции данных и искусственного интеллекта, с целью стимулирования динамической экосистемы, которая использует мощь облачных вычислений и технологий искусственного интеллекта для решения сложных задач и создания новых возможностей в различных отраслях промышленности.