Huawei представляет инновации в Казахстане: итоги первого дня Central Asia Commercial Roadshow

С 20 по 31 мая 2024 года в пяти городах Казахстана пройдет одно из ключевых мероприятий в мире технологий и коммерции — Huawei Central Asia Commercial Roadshow, охватывающее 8 стран Центральной Азии. Организованное глобальным технологическим флагманом Huawei, Roadshow объединяет ведущих экспертов, представителей бизнеса и правительственных структур с целью развития цифровой инфраструктуры и решения актуальных задач, стоящих перед Казахстаном и другими странами Центральной Азии, передает агентство Kazinform.

Первый день мероприятия состоялся 20 мая в Алматы, в его рамках были представлены передовые технологии в области связи, облачных вычислений, искусственного интеллекта, Интернета вещей и многих других. Мероприятие началось с приветственной речи Джейсона Янга, директора коммерческого направления бизнеса Huawei Enterprise по региону Ближнего Востока и Центральной Азии, который подчеркнул долгую и успешную историю сотрудничества компании с предприятиями и государственными структурами Казахстана.

Фото: Huawei

— Для Huawei большая честь быть многолетним партнером Казахстана как в государственном, так и в частном секторе. За годы нашего плодотворного сотрудничества мы накопили богатый опыт совместной работы над проектами, направленными на развитие цифровой экономики страны, — отметил в своей речи Джейсон Янг. — Я рад сегодня сообщить о создании ряда инновационных сервисных и цифровых платформ, созданных специально для поддержки наших партнеров. Эти платформы призваны облегчить ведение бизнеса, оптимизировать логистику товаров, предоставить доступ к маркетинговым и образовательным ресурсам. Мы стремимся к тому, чтобы наши партнеры имели все необходимое для достижения успеха в современном динамичном мире. Новые платформы Huawei — это важный шаг в этом направлении, и я уверен, что они станут незаменимым инструментом для развития бизнеса наших партнеров.

Одной из ключевых тем мероприятия стала презентация стратегии обслуживания на коммерческом рынке, которая включает в себя не только предоставление качественных продуктов и услуг, но и активное взаимодействие с партнерами и клиентами на всех этапах их развития. В своем выступлении сервисный эксперт Huawei Адилет Кайрлапин представил примеры успешного обслуживания и реализации решений Huawei в различных отраслях, от финансов до транспорта, что подчеркивает универсальность и эффективность предлагаемых подходов. Эксперт подчеркнул, что клиентское обслуживание Huawei включает в себя поддержку партнеров в проектах, гибкие бизнес-модели для расширения рынков сбыта и всестороннюю помощь со стороны компании.

Преимущества сотрудничества с Huawei также подтвердил Даурен Лукпанов, представитель компании Marvel Kazakhstan, отметив широкий спектр возможностей для развития и роста бизнеса.

— Мы являемся официальным дистрибьютором Huawei на территории Казахстана, а также других стран СНГ. Наша компания работает с Huawei уже седьмой год, и вместе добились очень больших результатов. Каждый год мы как минимум удваиваем свой оборот вместе с Huawei. В будущем у нас планы — стать лидером по Казахстану в продаже Huawei, а также стать надежным дистрибьютором, который помогает Huawei осуществлять гигантские серьезные проекты, — рассказал Даурен Лукпанов.

Фото: Huawei

Кроме того, на мероприятии были представлены сценарии региональных правительственных решений для коммерческого рынка, в рамках которых Huawei продемонстрировала передовые технологии, способные обеспечить высокую производительность, надежность и безопасность сетей в условиях быстрого роста объемов данных. Как отметил в своем выступлении эксперт по решениям для корпоративных сетей Huawei Исламбек Баратжанов, сценарные решение Huawei для легкого дата-центра правительства облегчают цифровую модернизацию для государственных и муниципальных органов власти. К их главным преимуществам относятся локальная управляемость, повышающая эффективность работы на 100%, легкость и гибкость эксплуатации, а также интегрированный дата-центр с возможностью поиска неисправностей за считанные минуты благодаря встроенной платформе Intelligent O& M.

Фото: Huawei

В рамках мероприятия были также представлены решения для IP-сетей от Huawei, которые обещают обеспечить стабильность, безопасность и высокую скорость передачи данных в сети, что является ключевым фактором в эпоху цифровизации. Эксперт по сетевым решениям Huawei Сергей Аксенов подчеркнул, что новое поколение Wi-Fi 7 обещает революционные изменения в мире беспроводной связи, обеспечивая высокую скорость передачи данных, надежность и безопасность соединения. Это особенно актуально для коммерческих предприятий, где скорость и надежность сети имеют решающее значение для повышения производительности и конкурентоспособности.

Huawei Central Asia Commercial Roadshow продолжится в Шымкенте (23 мая), Атырау (27 мая), Актобе (29 мая) и завершится в Астане (31 мая). Для Казахстана и Центральной Азии роудшоу является значимым событием, так как оно открывает новые горизонты для технологического развития и международного сотрудничества. Кроме того, Huawei Central Asia Commercial Roadshow подчеркивает важность цифровой трансформации для региона, показывая, что Центральная Азия может стать важным игроком на мировой технологической арене. Событие также способствует привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе принесет значительную пользу как бизнесу, так и обществу в целом.