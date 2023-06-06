Huawei представила семь прорывных инноваций и запускает шесть ключевых инновационных продуктов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время Tech Carnival компания Huawei провела Huawei Network Summit, где приняли участие более 480 клиентов и партнеров из Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. Huawei представила шесть революционных инноваций, а также объединила усилия с казахстанским подразделением IEEE, чтобы выпустить технический документ HPC Lossless Ethernet и AI Fabric Network, передает МИА «Казинформ».

Цифровая трансформация — ключевой фактор глобального развития. Она стимулирует развитие предприятий, объединяя ИТ и КТ через интеллектуальные сети, охватывающие все производственные и офисные процессы. Сетевые технологии сейчас играют роль важной новой инфраструктуры.

Технологические инновации Huawei в передаче данных лидируют в отрасли. На HNS Стивен Чжао, вице-президент Huawei, представил ключевые технологические инновации в 7 областях: офисный и производственный кампусы, межсетевое соединение, глобальная сеть, сеть центров обработки данных, сетевая безопасность, коммерческий и дистрибьюторский бизнес.

Благодаря проверенным технологическим инновациям Huawei улучшает покрытие сети, интеллектуальные операции, качество, безопасность и надежность. На выставке HNS были представлены шесть революционных инноваций, включая флагманские продукты и перспективные решения.

Роутер AirEngine 8771-X1T

Являясь первой в отрасли точкой доступа Wi-Fi 7 корпоративного класса, AirEngine 8771-X1T обеспечивает рекордно высокую скорость 30 Гбит/с и сверхнизкую задержку 10 мс, обеспечивая непревзойденный опыт полностью беспроводного доступа в любое время и в любом месте.

Коммутатор CloudEngine S16700

CloudEngine S16700 — это самый мощный в отрасли коммутатор ядра кампуса, который переводит корпоративные сети в кампусное будущее со скоростью 400 Гбит/с. Он представляет собой инновационную ортогональную многоуровневую архитектуру коммутации и обеспечивает скорость передачи 14,4 Тбит/с на слот, что в четыре раза превышает среднюю производительность по отрасли.

Маршрутизатор NetEngine AR8700

NetEngine AR8700 — это высоконадежный гиперконвергентный шлюз следующего поколения, отличающийся высокой производительностью, двумя главными процессорами (MPU) и разделением уровней пересылки и управления. Он поддерживает масштабирование сети, позволяя использовать одну сеть для 3000 филиалов и одну платформу для централизованного управления 20 000 сетевых элементов (NE).

Маршрутизатор NetEngine 8000 F8

NetEngine 8000 F8 — это городской агрегирующий маршрутизатор сверхвысокой плотности, основанный на технологиях IPv6 Enhanced и обеспечивающий гибкое масштабирование до производительности пересылки до 6,4 Тбит/с. Его новейшая субкарта 10GE FlexE поддерживает детализацию нарезки на уровне Мбит/с и сетевые нарезки на уровне 10K.

Коммутатор CloudEngine 16800-X

CloudEngine 16800-X — это первый в отрасли коммутатор центра обработки данных, созданный для диверсифицированной вычислительной мощности. Он готов к 800GE и создает сеть Ethernet без потерь для поддержки диверсифицированной вычислительной мощности для таких приложений, как высокопроизводительные вычисления (HPC), искусственный интеллект и высокопроизводительное хранилище.

Решение для многоуровневой защиты от программ-вымогателей (Multilayer ransomware protection)

Первое многоуровневое решение Huawei для защиты от программ-вымогателей выделяется возможностью совместной работы конечной точки, сети и хранилища. Благодаря трем основным возможностям — совместному обнаружению сетевых хранилищ, реагированию и восстановлению — это решение идеально подходит для построения комплексной системы безопасности с двумя линиями защиты и шестью уровнями глубокой защиты.

В настоящее время растет мировой спрос на вычислительные мощности HPC и AI. Саудовская Аравия и ОАЭ уже интегрировали искусственный интеллект (ИИ) в свои национальные стратегии.

На HNS Huawei представила Технический документ по сетям HPC Lossless Ethernet и AI Fabric совместно с IEEE в Казахстане и Ankabut в ОАЭ.

Этот документ предлагает новый взгляд на последние исследования и коммерческую практику в области сетевой архитектуры, ключевых технологий, коммерческой ценности и передового опыта.

Huawei совместно с IEEE Kazakhstan Subsection и Ankabut выпустили официальный документ.

Также на HNS компания Huawei запустила первую программу IP Club для партнеров в регионе Центральной Азии, собрав на мероприятии более 200 участников. Кроме того, компания Huawei вручила награды выдающимся членам IP Club на Ближнем Востоке, внесшим значительный вклад.