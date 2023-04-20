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Huawei перешла на собственное ПО по управлению бизнес-процессами

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2023, 21:12
Huawei перешла на собственное ПО по управлению бизнес-процессами Фото: marketwatch.com

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - Китайская компания Huawei объявила, что заменила устаревшую ERP (систему управления предприятием) на систему собственной разработки MetaERP, чтобы снизить свою зависимость от зарубежных технологий. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг на ее официальном сайте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В 2019 году Huawei начала сталкиваться с возросшим внешним давлением и вызовами в бизнесе. Компания решила разработать полностью подконтрольную систему MetaERP для замены старой ERP. Это был самый масштабный и сложный проект по трансформации, который когда-либо предпринимала Huawei. За последние три года Huawei инвестировала значительные ресурсы и привлекла несколько тысяч человек для этого проекта, одновременно работая с отраслевыми партнерами и партнерами по экосистеме над преодолением связанных с этим проблем», - указывается в пресс-релизе.

Эта система уже запущена и обрабатывает 100% бизнес-сценариев Huawei и порядка 80% бизнес-данных. «MetaERP уже прошла тесты по составлению ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных расчетов, гарантируя отсутствие сбоев, задержек и корректировок бухгалтерского учета», - сообщили в компании.

«Мы были отключены от нашей старой ERP-системы и других основных операционных систем и систем управления более трех лет назад. С тех пор мы смогли не только создать нашу собственную MetaERP, но и перейти на нее, а также доказать ее возможности. Сегодня мы с гордостью объявляем, что прорвали блокаду. Мы выжили», - приводит пресс-релиз слова члена совета директоров Huawei Тао Цзинвэня.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, что обусловлено прекращением поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.


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