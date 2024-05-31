Huawei ICT Community: какие новые возможности открыты для казахстанских студентов

Компания Huawei, ведущий мировой флагман технологий и инновационных решений, успешно провела ежегодное мероприятие Huawei ICT Community, передает агентство Kazinform.

Мероприятие, собравшее представителей Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, руководство компании Huawei, ректоров высших учебных заведений и руководителей технологических компаний, стало ключевой площадкой для обсуждения последних тенденций и передовых решений в области цифровых технологий.

Huawei ICT Community — это казахстанская инициатива компании, направленная на поддержку и развитие молодых отечественных специалистов в сфере ИКТ.

Участие в сообществе предоставляет молодым специалистам возможность не только углубить свои знания в области технологий, но и познакомиться с единомышленниками, наладить полезные связи и обсудить перспективы развития карьеры.

Фото: Huawei ICT Community

Мероприятие открыл Нурсултан Махатов, Директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства науки и высшего образования. В своей приветственной речи он подчеркнул значимость интеграции ИКТ в современное образование, что позволяет подготовить учащихся к требованиям цифровой эпохи и обеспечить им конкурентоспособность на рынке труда.

— Современное образование должно включать в себя все преимущества ИКТ. Высокие технологии не только обогащают учебный процесс, но и подготавливают студентов к требованиям цифровой экономики и общества. Мы готовы поддержать инициативы, направленные на распространение цифровых технологий, потому что мы видим их потенциал для трансформации образования и общества в целом, — отметил Нурсултан Махатов.

В рамках мероприятия обсуждались ключевые темы, связанные с цифровой трансформацией, внедрением ИКТ в различные отрасли и созданием устойчивых цифровых экосистем. Участники мероприятия имели возможность познакомиться с последними тенденциями в сфере высоких технологий и обсудить потенциал их применения для решения реальных задач.

Фото: Huawei ICT Community

— Huawei по-прежнему остается преданной своей миссии — создавать инновации и делиться знаниями для ускорения цифровой трансформации по всему миру. Huawei ICT Community — это не только возможность поделиться опытом и новыми идеями, но и платформа для создания стратегических партнерств. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать больше для развития цифровой экосистемы и обеспечения устойчивого роста во всех сферах жизни, — подчеркнула Sha Na, директор департамента по работе по связям с общественностью компании Huawei.

Одним из основных моментов мероприятия стало обсуждение цифровой трансформации и ее влияния на различные отрасли. В рамках панельной сессии спикеры поделились своим опытом и видением будущего цифровой экономики, обсудив процессы внедрения новых технологий и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям.

— Цифровая трансформация Казахстана находится на подъеме, и это открывает множество возможностей для тех, кто обладает необходимыми знаниями и навыками. Студенты сегодня — это будущие лидеры, которые будут формировать облик цифрового Казахстана. Поэтому уже сейчас важно развивать те навыки и знания, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Конкурсы Huawei, такие как Huawei ICT Competition играют важную роль в подготовке будущих лидеров в сфере высоких технологий, предоставляя им доступ к передовым знаниям, необходимым для успешной карьеры в цифровую эпоху, — рассказал Павел Коктышев, сооснователь и управляющий партнер холдинга MOST.

В ходе мероприятия также состоялась торжественная церемония награждения казахстанских студентов-победителей, завоевавших первые места в престижном международном ИКТ-конкурсе Huawei ICT Competition 2023-2024.

— Мы выражаем большую благодарность компании Huawei за организацию такого прекрасного конкурса, который смог объединить разные ВУЗы по всей стране. АУЭС, как один из лидирующих вузов в этом направлении, всегда будет поддерживать такие мероприятия. Мы уже работаем с Huawei и в дальнейшем будем также развивать наши совместные программы, в том числе по ИИ, — мы готовы рассмотреть эти программы в рамках наших учебных процессов — подчеркнул Олжас Махамбетов, проректор АУЭС имени по цифровизации.

Фото: Huawei ICT Community

Интерес к ИКТ в Казахстане растёт с каждым годом, отражая активное увеличение внимания студентов к развитию своих навыков в сфере информационных технологий. В этой связи компания Huawei активно внедряет и поддерживает различные проекты, направленные на развитие IT-сферы в стране. Среди таких инициатив наряду с Huawei ICT Community следует выделить конкурсы Huawei ICT Competition и Seeds for the Future, а также образовательные курсы ИКТ-Академий Huawei. Участие в данных программах позволяет молодым специалистам раскрыть свой потенциал и освоить актуальные знания и навыки в отрасли ИКТ.