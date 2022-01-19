Хронологию действий военнослужащих ОДКБ в Казахстане привели в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК Олжас Хусаинов привел хронологию действий военнослужащих ОДКБ, которые выполняли миротворческую миссию на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом стремительного развития событий, переброска подразделения миротворцев была начата 6 января. В кратчайшие сроки с использованием российской военно-транспортной авиации переброшено более двух тысяч человек и 250 единиц техники. При этом Вооруженными силами Казахстана обеспечено безопасное прибытие миротворческого контингента. Силами противовоздушной обороны обеспечен безопасный пролет военно-транспортной авиации над территорией Казахстана. Десантно-штурмовыми войсками был взят под охрану и обороны аэропорт города Алматы, куда прибывали основные подразделения Коллективных миротворческих сил. Было организовано сопровождение передвижения колонн военной техники миротворцев», - сообщил Олжас Хусаинов.

Для работы штаба Коллективных миротворческих сил было подготовлено и оборудовано место, обеспечены его охрана и оборона. Проводился постоянный обмен информацией штаба коллективных миротворческих сил с оперативной группой Генерального штаба ВС РК, с комендатурой города Алматы, с Алматинским городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом.

«Коллективные миротворческие силы были оперативно развернуты и по согласованию с госорганами нашей страны, приступили к выполнению поставленных задач по охране стратегических объектов. Контингенты выполняли функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Данные меры позволили высвободить значительную часть сил и средств для непосредственного проведения антитеррористической операции и в целом способствовали снижению террористической активности. Развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было своевременным и эффективным, на практике отработаны механизмы межведомственного и межгосударственного взаимодействия и координации внутри Организации», - отметил Олжас Хусаинов.

По словам представителя Минобороны, произошедшие события в стране стали переломным этапом в развитии ОДКБ.

«Как отметил Глава государства, Организация получила положительный опыт, показала свою эффективность, как авторитетная военно-политическая структура. Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которая обрела новые качества как сильный международный институт. Союзники по Организации оказали поддержку и своевременную помощь Казахстану в условиях террористического нападения», - сказал он.

От Министерства обороны Казахстана глава департамента международного сотрудничества выразил признательность за моральную поддержку, оказание непосредственной и оперативной военной помощи оборонным ведомствам государств – членов Организации: Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.

«Однозначно, эта операция войдет в историю Организации не только как пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств», - добавил Олжас Хусаинов.