Хронология событий массовых беспорядков в Талдыкоргане
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Представляем вниманию пользователей нашего ресурса хронологию событий массовых беспорядков, имевших место на территории города Талдыкорган Алматинской области в дни трагического января, передает МИА «Казинформ».
5 января в 00.40 минут 2022 года на центральной площади выступление акима перед митингующими в количестве около 2000 человек.
Сбор митингующих – около 200 человек перед зданием УП города Талдыкорган с требованиями освободить адм. арестованных 5 января в 10:00 часов.
Вытеснение митингующих от здания УП города Талдыкорган 5 января в 14:30.
Нападение митингующих в количестве 3000 человек на сотрудников полиции 5 января в 15:05.
Нападение митингующих в количестве 3000 человек на сотрудников полиции 5 января в 15:09.
Нападение митингующих в количестве 3000 человек на сотрудников полиции 5 января в 16:07.
Нападение митингующих в количестве 3000 человек на здание акимата Алматинской области 5 января в 15:27.
Нападение митингующих в количестве 3000 человек на здание акимата Алматинской области, на сотрудников полиции и военнослужащих 5 января в 16:30.
Вывод заместителя акима Алматинской области, получившего телесные повреждения
Уничтожение митингующими спецтехники 17:00
Снос памятника Первого Президента 5 января 17:30
Нападение и захват здания УП города Талдыкорган и здания ДКНБ 5 января 17:40
Нападение и захват здания ДП Алматинской области 5 января 19:48
Нападение на следственный изолятор 7 января в 11:37
Последствия массовых беспорядков в городе Талдыкорган.
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