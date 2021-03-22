Хронику празднования Наурыз представили в госархиве Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фотодокументальную онлайн выставку «Наурыз тойы- мерекем» из фондов архива о праздновании Наурыз за все года в Алматы показали на страницах социальных сетей Государственного архива Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На странице опубликован документальный фильм «Наурыз думан», где будет показана хроника празднования Наурыз с 1989 года по настоящее время.

В фотодокументальной онлайн выставке «Наурыз тойы- мерекем» представлены документы из фондов архива о праздновании в Алматы Наурыз и фотографиии «Наурыз шеруі». А выставка «Наурыз - құт-береке бастауы» состоит из коллекции фотографий празднования Наурыза в Государственном архиве города Алматы. На выставке «Қазақтын ұлттық тағамдары» можно увидеть все национальные блюда казахского народа.

Опубликованы интересные архивные документы касательно праздника Наурыз. Так, в материале «Наурыз тойы – мерекем, салт-дәстүрім берекем!» представлены исторические факты о «Дне памяти предков и благославений», взятые из сборника книг фондообразователя М.Мырзахметулы «Қазыналы Оңтүстік».