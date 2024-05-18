«Хроническую» убыточность организаций культуры в РК отметили в Высшей аудиторской палате

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов презентовал в Мажилисе РК ключевые моменты из заключения ВАП к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем выступлении в Мажилисе он отметил, что в большинстве отраслей экономики по итогам 2023 года достигнут положительный результат, за исключением сельского хозяйства, где наблюдается снижение на 7,7%. При этом задача, поставленная Главой государства по удвоению экономики к 2029 году, требует стабильного роста на уровне не менее 6% годовых.

В первую очередь Нурлан Нуржанов остановился на вопросах формирования госбюджета. Согласно оценке ВАП, на неисполнение плана общих налоговых поступлений повлияли три крупных бюджетообразующих налога (КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт) суммарно на 2,3 трлн тенге.

— Наряду с этим, в результате несвоевременного и недостаточного налогового и таможенного контроля потери бюджета составили 4,6 млрд тенге. Это касается КПН, НДС и ввозной таможенной пошлины.

Аудитом также установлено завышение расхождения в «зеркальной статистике» с Китаем на 5,8% или 1,4 млрд тенге, — заявил Нурлан Нуржанов.

По его словам, расходы госбюджета за последние 10 лет имеют устойчивую динамику роста, при этом обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50% (в 2023 году — 54%), оставшийся разрыв покрывается за счет трансфертов из Нацфонда и займов.

Треть расходов бюджета традиционно направляется на социальную сферу, однако здесь имеют место серьезные недостатки. Так, в прошлом году было профинансировано 612 частных школ на 139 млрд тенге. При этом в них отмечается снижение функциональной грамотности школьников и, соответственно, качества образовательного процесса в среднем до 20%.

Касательно студенческих общежитий отмечаются риски получения выплат по госзаказу за места, где фактически студенты не проживали, поскольку турникеты, устанавливаемые поставщиками, не обеспечивают полную достоверность сведений о них.

В здравоохранении одной из проблем является использование устаревших воздушных судов санитарной авиации со средним сроком службы более 40 лет.

В сфере социальной защиты для более 174 тысяч лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации, не завершено строительство реабилитационных центров в Актобе, Атырау и Кентау.