Хрестоматию казахской скрипичной музыки презентовали в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы презентовал сборник для учащихся музыкальных школ и студентов творческих специальностей — «Хрестоматия казахской скрипичной музыки». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Выпуск обновленного пособия стал возможен благодаря гранту Фонда Первого Президента в рамках конкурса по поддержке творческих проектов в области культуры и искусства. Куратором проекта является руководитель фонда «Арт-Мирай» Асель Имае.

На презентации, которая прошла в онлайн-формате, приняли участие заслуженные деятели Казахстана, творческие работники, руководители и педагоги музыкальных учебных заведений, а также их студенты и ученики. Почётным гостем мероприятия стала сама автор пособия — профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, заслуженный работник культуры РК Балым Кожамкулова .

«Суть проекта заключается в переиздании сборников профессора Балым Сералиевны Кожамкуловой, чтобы обновленные книги получили музыкальные колледжи и творческие вузы страны. «Хрестоматия казахской скрипичной музыки» — это уникальный сборник казахской музыки для скрипки. Автор впервые выпустила сборник в 19 66 году. До сих пор данное пособие является актуальным источником для изучения казахской академической музыки. Произведения из сборников включены в обязательную программу учеников и студентов — скрипачей всего Казахстана. На сегодняшний день существует уже три части сборников. Первая — предназначена для учащихся младших и старших классов музыкальных школ, вторая — для среднего звена и третья — содержит в себе концертный репертуар студентов вузов и солистов современности. В третий сборник вошли также произведения современных молодых композиторов Казахстана», — сказала руководитель проекта Асель Имае.

Каждая из трёх частей пособия «Хрестоматии казахской скрипичной музыки» представляет собой две нотные тетради – партии для скрипки и клавир. Переиздание выпущено тиражом в 300 экземпляров, и распространяется бесплатно. Прежде всего, музыкальное пособие было направлено в библиотеки музыкальных учебных заведений страны.

В учебник вошли уникальные произведения казахских композиторов Е. Брусиловского, М. Тулебаева, Н. Мендыгалиева, Курмангазы, Г. Жубановой, А. Серкебаева, М. Сагатова.

Подчёркивая значимость проекта для творческой молодёжи, заслуженный деятель РК, Председатель совета по культуре при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского Биржан Хасангалиев сказал: «В библиотеках музыкальных школ регионов хрестоматий по казахской скрипичной музыке практически, или совсем нет, а те, что имеются — единицы, пришли в негодность, потому что их бесконечно копируют. Напомню, казахская музыка — обязательный репертуар скрипача-казахстанца, а нот, специальных сборников — именно казахской музыки для скрипки — всегда очень не хватает. Изданные, благодаря Фонду сборники, смогут подарить не только в библиотеки регионов. На обновлённые и современные пособия есть спрос и за границей: наши скрипачи — исполнители и педагоги, которые живут и работают за рубежом, ждут эти ноты. Получив хрестоматии, они смогут продолжать популяризировать казахскую музыку в мире» .

В завершении культурного события молодые талантливые музыканты исполнили для участников и гостей презентации, а также зрителей, собравшихся на YouTube-площадке Фонда Первого Президента, произведения, вошедшие в сборник.